Их строки – пульс времени

Ни одно мероприятие, событие, новшество в здравоохранении, образовании, культуре, спорте и других сферах не обходится без присутствия журналистов. Они всегда на передовой информационного фронта. И лишь раз в год, в свой профессиональный праздник – День работников средств массовой информации, героями газетных статей, телевизионных сюжетов, постов в социальных сетях становятся сами мастера слова.

Профессиональный праздник журналистов был учреждён в 2019 году. Ежегодно 28 июня акулы пера и мастера слова принимают поздравления и получают заслуженные награды за свой труд. В этом году накануне праздника прошёл ставший уже традиционным Форум журналистов, на котором лучшим из лучших вручили премии от имени акима Восточно-Казахстанской области.

Новшеством этого года стало торжественное мероприятие, которое организовал для коллег Восточно-Казахстанский областной филиал Союза журналистов РК. В тёплой обстановке виновникам торжества вручили почётные грамоты и благодарственные письма.

– В Восточном Казахстане работают 67 средств массовой информации, – отметил заместитель акима Восточно-Казахстанской области Дархан Сапанов. – Это уникальные коллективы, где трудятся яркие творческие личности, люди, неравнодушные к судьбе своего края. Примите искренние поздравления, желаю вам новых интересных проектов, ярких героев, бодрости духа и крепкого здоровья.

За выдающиеся заслуги и весомый вклад в развитие казахстанской журналистики нагрудным знаком «Қазақстанның құрметті журналисі» наградили нашего коллегу, ветерана журналистики Кабдылкаира Кудайбергенова.

Этой профессии он посвятил 33 года, 17 из них работал в газете «Рудный Алтай». За свои заслуги удостоился премии акима Восточно-Казахстанской области, премии фонда Первого Президента РК по популяризации государственного языка в печати, а также премий Павла Бажова и Забера Баянова.

К слову, Каир Кудайбергенов является основателем музея журналистики. Сейчас ценные экспонаты, которые он бережно собирал долгие годы, хранятся в музее парка имени Касыма Кайсенова.

– В припеве общеизвестной песни есть такие строки «Трое суток шагать, трое суток не спать / Ради нескольких строчек в газете…». По этому пути я и шёл, – поделился Каир Кудайбергенов. – Настоящее счастье человека – быть при своём деле. Секрет успеха в том, чтобы любить свою работу, отдаваться ей полностью. Я счастлив, что прошёл такой журналистский путь.

Не оставили без внимания и важную для нашего издания дату. Десятого апреля этого года газета «Рудный Алтай» отметила 105-летие. Редакции вручили благодарственное письмо от имени председателя правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева.

«Больше века газета дарит своим читателям всё самое важное и необходимое: своевременную и правдивую информацию. Газета не теряет своей актуальности в век цифровых технологий и продолжает быть такой же неотъемлемой частью повседневной жизни людей, как и десятки лет назад… Искренне поздравляю издание со 105-летием и желаю процветания на долгие годы вперёд», – говорится в благодарственном письме.

…Как известно, журналист – это не профессия, а образ жизни. Каждый день наполнен интересными событиями и приключениями, новыми знакомствами. Работать приходится в выходные и праздничные дни. Порой, за короткое время нужно написать большой материал или снять видеосюжет. Однако, по словам восточно-казахстанских мастеров слова, всё это лишь мотивирует работать и держать жителей области в курсе актуальных событий.

Татьяна Кравченко

Фото Аяужан Утеулиновой