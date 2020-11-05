Трудовая «Глубочанка»   из села Прогресс 

Как назовешь село, такой у него и будет судьба. На сегодня оно в полной мере оправдывает свое название. Крестьянское хозяйство «Глубочанка» является одним из столпов, на которые опирается село и его население.

ШТРИХ СЕЗОНА

Не тот урожай, что на полях. Только в закромах он считается таковым. Глава КХ «Глубочанка» Алексей Дель встретил нас на центральном складе. Уборка на финише. Наносятся последние штрихи. О подходе к делу видно по складскому хозяйству. Предмет законной гордости. В него вложено много сил и средств. Кому – как, а нам нравятся такие экскурсии. Продукцию важно собирать без потерь. Еще важнее её сохранить. Хорошо, когда сверху вода не капает и снизу не топит.

– В конце 90-х годов, когда многие вокруг всё ломали и разбирали, мы строили, – вспоминает Алексей Егорович. – Правильно сориентировались. Купили кран на базе автомобиля КрАЗ. Тогда автокраны были в дефиците. Материалы и конструкции закупали и свозили почти со всей области. Обходилось недорого. Зато сейчас цены на них совсем другие. Построили все склады для урожая и техники. В помещениях спокойно разворачивается КамАЗ с прицепом. Погрузка, разгрузка. Работать легко и быстро. За продукцию и дорогую технику душа всегда спокойна. Зерновые можно хранить в больших объемах, дожидаться справедливой цены. Для хозяйства это очень выгодно.

Раньше было два каменных склада, куда заезжали на лошадях. Теперь это целый комплекс, на току тут асфальт. А если взглянуть на всё сверху? Дрон поднялся на высоту птичьего полета. На фото – панорама зданий с аккуратными крышами из рифленой жести. Мечта настоящего хозяина.

МАНЁВР В ДЕЛЕ

В одном складе находятся бурты пшеницы. В другом боксе идет погрузка подсолнечника в грузовик. Погрузчик совершает манёвры лихо. Антон Королевский следует по стопам своего отца. Осваивает технику, перенимает опыт. О преемственности, связи поколений скажем чуть позже.

В хозяйстве имеется свой парк грузовых автомобилей. Шесть КамАЗов уверенно справляются с вывозкой урожая. Убрать его весь и доставить на ток удалось в погожие дни.

Под масличные культуры в хозяйстве отводится около 1000 гектаров. Гибриды здесь не в почете. Упор на сорта, которые не подведут. В этом есть свои подходы и логика.

– Для нас важен срок вегетации. У многих урожай часто уходит под снег. Не успевает подсолнечник созреть, – говорит Алексей Дель. – Мы сеем испытанные сорта не один год, как гибриды, а целых три. Причем, нет нужды в десикации. Её проводят, чтобы посевы дозрели. Это время, расходы, лишняя забота. Мы не гонимся за урожайностью. Если всё детально подсчитать, получится то же самое. Ещё сорта обеспечивают высокую масленичность продукции.

Маслосемена не хранят. С осени сдают на маслозавод. Лучше на выручку закупить ГСМ, пока цена ниже. Есть в хозяйстве другие задачи, необходимость своих манёвров. С подсолнечником непросто. Часто нужна сушка. Поэтому на складах есть своя сушилка. Одна из первых в области.

Ещё деталь. До жатвы делают обкосы полей. Сырые колосья зря не пропадут. Их сушат, дробят на корм скоту. Мелочь? Увы. Всё – в дело. Курица по зёрнышку клюет.

ЗДОРОВЫЙ РАЦИОН

Отдельно о кормах. Лет пять назад купили кормоцех. Система бункеров и пульт в будочке. Обслуживает всего один человек. В компьютер заложены все рационы. Зерно, добавки, мел, соль. Зависит от породы скота, его возраста.

– В случае сбоев проблем не возникает, – делится глава хозяйства. – Персонал звонит в Германию. Оттуда по интернету окажут помощь, если нужны настройка, ремонт. Техника надёжная, давно себя окупила, но ещё в строю.

Вообще, с кормами нынче туго. Трава выгорела. Всё лето дойный гурт подкармливали силосом. Старые запасы выручили. Кукуруза на силос не уродилась. Низкий выход с гектара. Недостаток восполнит монокорм, сено, другие резервы. Поводов для уныния нет. Трудности преодолимы.

Такого лета Алексей Дель не припомнит за все 50 лет работы в сельском хозяйстве. Урожай зерна заметно ниже обычного. Где прежде получали по 20 центнеров, нынче вышло по 15 на круг. Так почти по всем культурам. После сева осадков практически не было. Некоторые хозяйства посевы списали, потому что урожая у них оказалось ноль.

Мудрый хозяин хранит активы в разных корзинах. В структуре посевов есть пшеница, гречиха, овёс, ячмень, а также сеяные травы, кукуруза на силос, подсолнечник. Всего посевных площадей насчитывается 4,5 тысячи га.

– Нас тоже коснулась засуха, но мы на всех наших полях понемногу набрали, сколько необходимо, – говорит собеседник. – Самое дальнее поле находится на расстоянии около 25 километров. Условия везде разные.

Жатва шла по четкому плану. Рабочая смена строго по графику, время и на сон, и на отдых. Усиленное питание – в день четыре раза. При уборке подсолнечника – пять раз. Есть своя столовая, всегда горячее питание, разные блюда.

НА ПОРОГЕ ЗИМЫ

Забот хватает. О проблемах с выплатой субсидий за молоко в «Рудном Алтае» уже писали. Есть надежда на её решение. Между тем, молочная ферма в КХ «Глубочанка» играет важную роль. Это рабочие места, источник дохода для семьи. Заняты на ферме в основном женщины. Для них созданы хорошие условия труда. Применяется импортное оборудование. Чего стоит один молокопровод, который влияет на качество продукции. Молоко проходит через фильтры. Действует импортная доильная техника типа «ёлочка». По словам ветеранов отрасли, почти исключен ручной труд.

Средняя заработная плата доярки в месяц составляет стабильно около 180 тысяч тенге. У телятниц тоже так. Одна из них отлично потрудилась в прошлом месяце и заработала 282 тысячи тенге. Возможно, не у всех столько выходит и не всегда. Факт остался фактом. Стимул есть. У скотников тоже зарплата 170-180 тысяч тенге. Есть смысл? Таким вопросом задается руководитель предприятия.

– За 22 года, которые я возглавляю хозяйство, ни разу не задерживали зарплату, – говорит Алексей Егорович. – Выплачиваем ежемесячно 25-го числа. С нынешнего года полностью перешли на расчёт по платежным карточкам. Подошло время – деньги поступают сразу на карточки.

Однако нужных кадров на молочной ферме сейчас не хватает всё равно. В первую очередь, подменных доярок. Нет ветврача, зоотехника. Приходится порой привлекать пенсионеров. Молодёжь интереса не проявляет. Студенты или выпускники профильных вузов сегодня – редкость. О них, если кто и слышал, то мало кто видел в реальности.

В городе сегодня не каждый столько зарабатывает как на ферме. Туда надо каждый день ездить и возвращаться. Есть расходы на дорогу туда и обратно, а ещё на питание. В селе всё находится рядом. Как дом, так и рабочее место. Дефицит рабочих и специалистов вынудил одно время снизить поголовье дойного гурта с 600 до 400 голов. Всё же в хозяйстве хотят любой ценой сохранить молочную отрасль, заниматься производством нужной продукции. А животное – не станок, не выключишь, требует кормления, внимания круглые сутки. На протяжении 365 дней в году.

СТАВКА НА ПРОФИ

Другой расклад в растениеводстве. С кадрами дело лучше. На новом тракторе работает Анатолий Иванович Королевский. Его сын Антон трудится на погрузчике. Их коллега Николай Иванович Мишенин нынче пробился в передовики. Он в возрасте и с опытом. В течение месяца его портрет будет висеть на Доске почета в селе Глубоком.

Сергей Чешко еще не закончил учебу, а уже работал в страду на новом комбайне «Вектор». Его наставником стал отец, опытный механизатор Владимир Владимирович Чешко. Тот случай, когда дети идут дорогой своих отцов. Зарабатывают в сезон реальные деньги. Весной и осенью, в пик, зарплата доходит до нескольких сотен тысяч тенге.

– Это прекрасные механизаторы, отлично трудятся, – говорит глава хозяйства. – Сегодня есть смысл оставаться в селе. Кто правильно понял, тот остаётся. Мы обновляем технику. Есть новые комбайны, посевные комплексы, два современных «Кировца» заводской сборки закупили. На них работать комфортно. Панорамное лобовое стекло. Вся необходимая начинка внутри. Кондиционер, компьютеры. Техника тоже находится под крышей. Такой трепет перед ней, какой у доброго пахаря перед живой тягловой силой. Как иначе относиться к своей безропотной кормилице?

На зернотоке людей уже меньше. Работницы наводят порядок. Имена Татьяны Сахновской, Натальи Изюмской и других коллег руководитель хозяйства называет без видимых усилий памяти. Особое качество, присущее тем, кто одновременно способен вникать в детали. И главное – для них не бывает мелочей.

Сегодня завезли растительное масло для работников хозяйства. Прежде маслосемена перерабатывали в своём цехе. Потом это стало накладно. Электроэнергия сейчас дорогая, а моторы мощные, потребляют её много. Лучше и выгоднее на давальческой основе производить у других. Деньги любят счет. Тоже характерная черта хозяев дела.

Хозяйство названо, видимо, в честь местной речки Глубочанки. Как символ ровного и вечного течения воды и жизни на её берегу. Логично и оправданно.

Меир Токобаев

Глубоковский район