Спорт

Триумф в Экибастузе

23.04.2021
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Молодые борцы из Бескарагая с успехом выступили на открытом турнире по вольной борьбе в Экибастузе, вернувшись домой с наградами.

Напомним, республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2005–2008 года рождения, посвящённый памяти основателя женской борьбы в Экибастузе В.Г. Насенкова, собрал десятки участников из всех регионов Казахстана.

В соревнованиях приняли участие 160 юных спортсменов из Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Павлодарской областей.

– В числе призёров турнира оказались и воспитанники нашей школы, – говорит директор Бескарагайской ДЮСШ Ринат Ракишев. – Ребята показали высокий уровень подготовки. Горжусь ими!

Так, Ернур Есенгелді и Алдияр Токанов стали победителями в весовой категории 62 кг и 85 кг соответственно.

Аслан Шаяхметов (57 кг) и Айсауле Токаманова (46 кг) стали обладателями почётных вторых мест.   

Ева Ким

Фото из открытых источников

Бескарагайский район  

23.04.2021
13

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