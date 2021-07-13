Триумф «Экзерсиса»

Танцевальный коллектив «Экзерсис» из Риддера успешно выступил на международном конкурсе.

Образцово-показательный хореографический ансамбль «Экзерсис» Дворца культуры города Риддера с триумфом вернулся с Международного конкурса-фестиваля «NEW FORMAT AWARD», который проходил в Акмолинской области в курортном посёлке Боровое.

В этом конкурсе свои творческие навыки продемонстрировали крупные танцевальные коллективы из Актобе, Алматы, Нур-Султана, Атырау, Шымкента, Аксу, Сарыагаша, Петропавловска, Караганды, Кокшетау, Павлодара, Уральска, Державинска и Риддера.

Участницы средней группы ансамбля «Экзерсис» стали лауреатами 1 и 2 степени. Кроме желанной победы они получили мастер-классы от членов жюри. В том числе от магистра искусств, старшего преподавателя Академии хореографии Анвара Садыкова, солиста балета «Тодес», участника проекта «Танцы на ТНТ» Ильдара Гайнутдинова, а также от известных танцоров Влада Кима и Сергея Другова.

Ерик Абитов

Фото ОВП Риддера

Риддер