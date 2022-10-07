Триумф Ардабека

Акын из Зайсанского района стал победителем областного айтыса.

В Кокпектинском районе состоялся областной айтыс акынов «Үлгілім, жыр гүлім».

Как отметили организаторы конкурса, его главная цель заключается в пропаганде исторических ценностей и возрождении поэтических традиций, воспитании поколения в духе национальных традиций, передаче духовного, культурного наследия народа будущим поколениям.

В конкурсе словесного творчества признание публики и главный приз завоевал акын из Зайсанского района Восточно-Казахстанской области Ардабек Ақбабаұлы.

Руководство района и земляки поздравили триумфатора с победой и с почестями встретили на родине.

Марк Касымов

Зайсанский район