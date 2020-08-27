Три в одном

В Бородулихе завершен текущий ремонт котельной, продуктового склада и овощехранилища.

Ремонтные работы на этих трёх объектах в КГУ «Бородулихинский центр оказания специальных социальных услуг» выполнены на средства в размере 46 602 000 тенге, выделенные в апреле текущего года по программе «Дорожная карта занятости». Тендер на выполнение работ выиграли два участника: ремонт овощехранилища проведён ИП Бояринов, по ремонту котельной и продуктового склада подрядчиком выступило ТОО «Вилла Люкс».

На всех трёх объектах работы начались в первых числах апреля и успешно завершились к концу июня.

В котельной произведён частичный ремонт кровли, её пропитали противопожарным аэрозолем, восстановлена кирпичная кладка боковой стены, тщательно выполнены внутренние работы, всё помещение обшили металлическим профлистом.

В овощехранилище также частично заменили кровлю, утеплили её. Забетонировали пол. Отремонтировали вытяжную систему, заменив часть воздухоотводных труб. Также обновили коробы для хранения овощей и фруктов. Объем хранения овощехранилища рассчитан на 10 тонн.

Помещение продуктового склада тоже приобрело другой вид. Проведён ремонт кровли с утеплением, заменены двери, окна, обновлена электропроводка.

В ходе реализации этих проектов были созданы новые рабочие места. Через центр занятости привлечено восемь человек из числа местных жителей.

По заказу ОВП

Бородулихинского района

Татьяна Катикеева

Бородулихинский район