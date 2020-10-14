Год волонтёра на исходе, а череда добрых дел продолжается.

Пример успешного консультанта, КВНщика, путешественника, музыканта Евгении Шрейбер вдохновляет многих.

Наша героиня родилась в Усть-Каменогорске. Со школьных лет увлеклась общественной деятельностью, часто помогала учителям, была активистом в школьном самоуправлении.

Ребята постоянно что-то проводили, участвовали в Школах лидерства, различных семинарах и тренингах. В 2005 году впервые в республике появился Молодёжный парламент Усть-Каменогорска под девизом «Поколение нового Казахстана».

– Было круто, жизнь кипела, ни дня не проходило без того, чтобы мы не придумали что-то новое, – улыбается Женя. – Считаю, что молодые люди должны в первую очередь быть полезны обществу. После окончания школы в 2007 году попала на тренинг в СКФ «ЗУБР». Это была Летняя школа партнёрства «Три шага к успеху». Подумала, что это интересная работа, подошла и сказала Виталию и Наталье Кулик: «Буду у вас работать». Мне ответили: «Подрасти!»

РАБОТА МЕЧТЫ

Благодаря активной позиции Женю заметили и порекомендовали в Ассоциацию профессиональных строителей ВКО. Поэтому, поступая в филиал Московского государственного университета экономики, статистики и информатики на специальность «Антикризисное управление», она уже была сотрудником данной организации. Сама оплачивала обучение в вузе.

– Выбирала сама, специальность была достаточно новой, казалась перспективной, родители выбор поддержали, – рассказывает моя собеседница. – Мама и бабушка вообще всегда давали мне возможность самостоятельно принимать решения, но и за ошибки приходилось самой отвечать. Училась заочно, работала. Во время сессии по ночам готовилась к экзаменам.

Ещё был опыт работы в направлении гендерной политики, профилактики наркомании, в сфере религии. Это тоже был яркий этап.

Затем Женя попала в языковой центр «Langberry», где выстраивала расписание преподавателей, назначала консультации по зарубежному образованию, проводила международные экзамены и, конечно же, совершенствовала собственное знание английского языка.

Однако к третьему курсу она уже трудилась на работе своей мечты – консультантом Социального корпоративного фонда/консалтинг-центра «ЗУБР» частного фонда «ТРИНТА». К слову, наша героиня мечтает стать одним из лучших аналитиков мира, войти в ТОП-100! Верится, что с её активностью всё сбудется.

Благодаря поддержке близких у девушки всегда была возможность пробовать себя в разных направлениях. Женя считает, что в юные годы это очень важно – найти собственный путь. Поэтому в шесть лет она научилась играть в шахматы, а в девять – неожиданно для окружающих записалась на рукопашный бой.

ЖИЗНЬ – ЭТО ТЕАТР

Потом были музыкальная школа по классу аккордеона и художественная школа. Забегая вперёд, скажем, что ещё Женя играет на гитаре и фортепиано, поёт, танцует, сочиняет стихи, занимается рукоделием…

Театральная студия и кукольный театр захватили нашу героиню на целых семь лет. Сначала ставили спектакли и играли куклами, а потом стали выходить на сцену в качестве актёров, участвовали в городских постановках.

Ещё Женя – лидер клуба молодежи «Spass» в этнокультурном объединении немцев «Видергебурт», где проводит творческие мастер-классы, совместные мероприятия, походы, поездки на интересные площадки. К слову, на счету клуба десятки благотворительных мероприятий и акций. Это особенно важно в период пандемии КВИ, когда ребята разносили продукты и медикаменты. По словам Жени, не трудно сделать маленькое доброе дело, помочь ближнему. Когда рядом единомышленники – всё получается легко и просто.

– У меня есть «авдруг», то есть авантюрный друг, с которой мы проехали автостопом по маршруту Усть-Каменогорск – Семей – Павлодар – Караганда – Нур-Султан, – говорит Евгения. – Это была сумасшедшая идея. Днём мы ехали, старались максимально уложиться так, чтобы засветло добраться до следующего пункта, а ночью останавливались у друзей. Мы вели путевые заметки, осматривали достопримечательности, общались с людьми. Это был один из самых ярких отпусков в моей жизни. Вообще, я люблю путешествовать и стараюсь хотя бы раз в год куда-нибудь выбираться. Сейчас, на карантине, о путешествиях можно только мечтать…

ГЛАВНОЕ – СЕМЬЯ

У Жени два «комлекта» родителей: папа с женой живут в Алейске (Россия), мама с отчимом – в Усть-Каменогорске. На Новый год Женя отправляется в Алейск. Это особая традиция – вместе сходить в сельский клуб на концерт, потом приезжает тётя с семьей и большой шумной компанией они встречают праздник. А в родном Усть-Каменогорске собираются по выходным, ходят в баню, бабушка готовит кулинарные изыски.

– Моё кредо – слова Махатмы Ганди: «Если желаешь, чтобы мир изменился, – сам стань этим изменением», – подчеркнула волонтёр. – «Лучший способ учиться летать – это паспорт, билет и ручная кладь». Я отдыхаю в путешествиях, заряжаюсь энергией и «перезагружаюсь», чтобы снова творить что-то полезное. Пожелание для всех читателей, восточноказахстанцев в целом – беречь свой дом, в широком понимании этого слова. Дом – как внутренний мир, чтобы в нём были равновесие и гармония, чтобы вечером ждали, чтобы в выходные за дастарханом собирались самые близкие, чтобы было шумно и весело, звучал детский смех. Дом – как родная земля, мы живём в прекрасном уголке необыкновенной природы, которая достойна того, чтобы её сохранили и передали другим поколениям.

Ева Ким

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