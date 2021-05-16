Три козыря против пандемии

В Усть-Каменогорске активно ведётся вакцинация населения против коронавируса.

Эпидситуация в областном центре не улучшается. Город пока находится в «красной» зоне, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в стране. Как отмечают специалисты, всё потому, что граждане не соблюдают элементарные правила защиты от COVID-19 – не носят маски и собираются большими компаниями. Велик риск и завозных случаев.

Единственно эффективным на сегодняшний день способом формирования коллективного иммунитета признана вакцинация населения.

О том, как в Усть-Каменогорске проводится прививочная кампания, и что необходимо знать о вакцинации, рассказали участники очередного брифинга, прошедшего в Региональной службе коммуникаций.

– Поставки вакцин осуществляются ТОО «СК-Фармация». На сегодняшний день иммунизация населения проводится тремя вакцинами – казахстанского, российского и арабского производства. С февраля текущего года в Усть-Каменогорск прибыло 34 100 доз первого компонента вакцины, 11 300 – второго компонента. На май заключён договор на поставку ещё 64 тысяч доз вакцины Hayat-Vax, ближайшая поставка ожидается 14-16 числа, – сообщила Ельмира Рахимбаева.

Она также отметила, что с 6 мая главный государственный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление о сроках вакцинации. В документе говорится, что вакцинацию в Казахстане будут проводить в два этапа с интервалом 45 дней, но могут быть исключения.

– Вакцинацию проводят в два этапа: вначале первым компонентом, затем через 45 дней без учёта дня вакцинации – вторым. При этом в отдельных случаях на основании обращения вакцинируемого допускается проведение вакцинации компонентом II «Гам-КОВИД-Вак» в период с 21 дня до 90 дней, – пояснила спикер.

Число желающих защититься от коронавируса в Усть-Каменогорске растёт. Для этого в городе функционируют 19 прививочных пунктов на базе поликлиник, один – в областной мечети. Ельмира Рахимбаева отметила, что получить вакцину можно в любом лечебно-профилактическом учреждении вне зависимости от прописки.

– Для вакцинации прикрепление к поликлинике не является обязательным условием, – сказала она. – Граждане могут привиться в любом населённом пункте страны. Допустим, если человек находится в длительной командировке в другом регионе. Кстати, для этого не обязательно иметь отчисления в ОСМС и постоянную работу. Записаться на вакцинацию можно через Egov либо обратившись в любую поликлинику.

В настоящее время вакцинации подлежат граждане с 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний к этой процедуре. Каждому привитому казахстанцу выдают паспорт вакцинации.

Врач общей практики городской поликлиники Гульнази Шарипова отметила, что побочные реакции, вызванные препаратом, не отличаются от других вакцин и не должны пугать пациентов.

– Если говорить о побочных эффектах, таких как температура, озноб, болезненность в месте введения, то это нормальные прививочные реакции. Они регистрируются абсолютно на все вакцины, и в природе не существует ни одной, на которую никогда ни у кого не будет побочных реакций. Как правило, это длится до трёх дней, но может отличаться тяжесть и продолжительность реакции. У кого-то может однократно подниматься температура, а у кого-то она может держаться несколько дней. И цифры на термометре могут быть разные: у одного – 37,2, а у другого – 38,5, – отметила медработник.

Многих волнует, как вести себя в период между первой и окончательной дозами вакцины. Считается, что в это время организм несколько ослаблен, ведь иммунитет к коварному вирусу только формируется.

По словам спикера, необходимо первые три дня избегать физических нагрузок. Спустя три дня, если нет температуры, можно возвращаться к привычным занятиям. Нужно также воздержаться от воздействия воды на место укола, это стандартная рекомендация после любой прививки. Ведь любое нарушение целостности кожи – входное отверстие для инфекции. Лучше не мочить это место три дня, не посещать сауну, баню.

– Противопоказанием для вакцинации являются хронические заболевания. В первую очередь – повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов вакцины и тяжёлые аллергические реакции в анамнезе. Пока не рекомендуется вакцинация в период беременности, грудного вскармливания и детям до 18 лет. А также тем, кто на данный момент болен или имеет обострение хронического заболевания, – пояснила Гульнази Шарипова.

Как известно, вакцинация от коронавируса проводится в два этапа. Вторая доза вакцины, по словам медика, необходима, потому что после первой полноценный иммунитет ещё не сформирован. Но если человек пропустит назначенный срок и сделает прививку немного позже, ничего страшного не произойдёт.

– Если человек заболел коронавирусной инфекцией, ничего не надо делать, это будет считаться второй вакцинацией. Если присоединяется коронавирусная инфекция, она будет проходить в лёгкой форме, потому что человек уже имеет какую-то форму защиты. Если заболели ОРЗ – есть золотые правила: вакцинироваться через 2-4 недели после перенесённой респираторной инфекции. Те, кто переболел легко, могут получить прививку через неделю-две, а кто тяжело – через 3-4 недели, – уточнила Гульнази Шарипова.

В случае, если вакцинируемый пропустит получение второй дозы вакцины, он не будет полностью защищён. Иммунитет человека не сможет защитить, если организм встретится с вирусом. То есть, предостерегает медик, сохраняется больший риск инфицирования, чем у привитого человека.

На вопрос, будет ли вакцинация в Казахстане обязательной и принудительной, руководитель Усть-Каменогорского Управления санитарно-эпидемиологического контроля Маратбек Сайболатов ответил, что вакцинация в Казахстане является добровольной.

– Согласно статье 77 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с информированного согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено, любые притеснения будут являться незаконными.

По всем вопросам, касающимся вакцинации от КВИ, можно обратиться в любую городскую поликлинику и в call-центр акимата г. Усть-Каменогорска по номерам: 8 (7232) 40-57-33, 26-85-68, 26-88-80. Полная информация по этой теме размещена в социальных сетях на страницах Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

Бахыт Сарсембаева