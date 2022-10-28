Три кита района Самар

Одной из брендовых отраслей экономики района Самар является рыбное хозяйство. Поэтому, когда речь заходит о точках опоры местной экономики, то подобное образное сравнение звучит вполне логично и реально отражает текущую ситуацию и будущие перспективы.

Рыбное хозяйство в районе, да и в целом по области, имеет ярко выраженный экспортный потенциал. В рамках его развития на уровне региона реализуются проекты, связанные с промышленным отловом, восполнением рыбных ресурсов, активным освоением аквакультуры. Есть такие проекты и в районе Самар, о чём «Рудный Алтай» уже сообщал в прошлом и нынешнем годах. Эту нишу рынка в районе дополняет развитый сектор АПК и добывающая промышленность, имеющая немаловажное значение.

Именно на этом сделал акцент аким района Раджан Сейтканов в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций. Освоение местных ресурсов и их глубокая переработка в ВКО является задачей номер один. Особенно это относится к местной рыбной базе, которую необходимо развивать преимущественно на возобновляемой основе.

– В районе Самар имеются предприятия обрабатывающей отрасли, такие как ТОО «Дигам», которое занимается переработкой рыбы, – говорит аким района. – За 9 месяцев 2022 года переработано 380 тонн рыбы на сумму 686 млн тенге. Что характерно, переработанная продукция отправляется на экспорт в страны Евросоюза и в Россию.

Добавим, что органическая рыбная продукция ВКО на мировом рынке пользуется высоким спросом из-за высоких потребительских свойств. По утверждению специалистов, такая тенденция будет сохраняться дальше, что открывает определённый простор для проявления предпринимательской инициативы в этом направлении.

Не рыбой единой

Что касается полезных ископаемых, то здесь тоже есть что сказать. Будь то рудные месторождения или карьеры для добычи и производства щебня, а также других материалов.

– Одним из системообразующих предприятий района является ТОО «Сатпаевское горно-обогатительное предприятие», – отметил Раджан Сейтканов. – Предприятие занимается добычей металлических руд, в частности ильменитового концентрата, обеспечивает в то же время рабочими местами местных жителей.

По официальной информации акимата района Самар, большую часть работников составляют представители местного населения, что является очень важным. За девять месяцев 2022 года в производство инвестированы значительные финансовые средства, а также произведён солидный объём товарной продукции. Кроме того, на примере многих районов ВКО можно проследить, что наличие системообразующих производств позволяет одновременно реализовывать многие социальные проекты в интересах инвесторов и жителей района Самар.

Не секрет, что в связи с ремонтом и строительством новых дорог, инфраструктурных объектов, а также жилья, возрастает спрос на нерудные материалы.

– В нашем районе также действует дорожно-строительное учреждение ТОО «ДСУ-14», которое занимается разработкой карьера сыпучих материалов, – говорит аким района. – Объём произведённой предприятием промышленной продукции в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился на 241,7 процента.

Отмечается, что в рамках строительства уникального мостового перехода через Бухтарминское водохранилище определённая часть работ должна быть выполнена на этом берегу, в районе Самар. Поэтому проводятся необходимые мероприятия, связанные с обустройством в перспективе подъездных дорог, транспортных развязок.

Ставка на туризм

Малый и средний бизнес, как правило, выполняет миссию станового хребта экономики многих стран мира. Так называемый средний класс концентрирует свои усилия преимущественно в сфере востребованных услуг. К плюсам сервисной экономики относят гибкость, оперативную реакцию на запросы клиентов. Если прежде это присуще было соседям из Поднебесной, то теперь нередко чутьё на новое и перспективное демонстрирует местный бизнес.

В сфере малого и среднего предпринимательства количество действующих субъектов в районе составило 828, с увеличением на 9,8 процента. В доминирующей сфере сельского хозяйства зарегистрировано 403 крестьянских хозяйства. В ближайшие годы центр тяжести постепенно будет переноситься на отрасль туризма, для чего имеются все необходимые экономические и другие предпосылки.

– На сегодняшний день на побережье Бухтарминского водохранилища имеется 1074 дома отдыха на 5257 койко-мест, – сообщил аким района. – В том числе в 2021 году введено в эксплуатацию 7 баз отдыха, создано 15 новых рабочих мест. В связи с открытием дополнительных мест отдыха, в районе увеличилось количество отдыхающих в летний сезон с 10 до 12 тыс. человек. В целях развития туризма на побережье Бухтарминского водохранилища у села Сарыбел разработан соответствующий план. В его рамках произведён ремонт подъездной дороги, ведущей от автомобильной трассы областного значения Самарское – Васильевская переправа непосредственно к самому селу Сарыбел. Также планируется средний ремонт подъездной дороги к селу Новостройка на побережье водохранилища.

Именно полностью обустроенный подъезд к населённому пункту обычно является визитной карточкой, по которой складывается впечатление у гостей о хозяевах. Если театр начинается с вешалки, то имидж гостевых домиков, баз отдыха зависит от многих мелочей. По данным районного акимата, ведутся работы по определению перспективных земельных участков для выдачи инвесторам под строительство новых объектов.

Одно время в прибрежных сёлах была популярна аренда жилых домов жителями областного центра для летнего, зимнего отдыха, а также рыбалки в соответствии со всеми существующими правилами ловли рыбы. Теперь же предоставление туристических услуг получает зелёный свет при более благоприятном для этого деловом климате.

В разгар сезона в былые годы вдоль оживлённой автомобильной дороги на переправу местные овощеводы и бахчеводы предлагали путникам арбузы. «Рудный Алтай» посвящал материал известным аграриям по выращиванию клубники, других культур под плёнкой. Особый интерес вызывал опыт по использованию энергии степного солнца для подзарядки аккумуляторов, питания электробытовых приборов, обустройства быта в поле. С далёкого расстояния можно было лицезреть высокую мачту с лопастями, приводимыми в движение силой ветра.

Что касается местного биоразнообразия, то по пути на переправу есть участки с густыми зарослями деревьев и кустарников, представляющих интерес для гостей, учёных. Припоминается, как под эгидой программы развития ПРООН проводился опыт по выращиванию растений для профилактики опустынивания, бережного отношения к имеющимся земельным и другим природным ресурсам.

Базис для развития

Возможно, что село Самарское является наиболее показательным с точки зрения бережного сохранения инфраструктуры административного центра. В самые трудные годы дружное население и органы власти на местах не забывали о будущем, работали на созидание.

Вообще, нужно отметить, что в Восточном Казахстане действует специальная программа по развитию бывших районных центров. Поскольку важен не статус того или иного населённого пункта, а качество жизни населения, как совершенно справедливо считает руководство области. В этой связи большую роль играет также патриотизм местных жителей, не представляющих свою жизнь и судьбу в отрыве от общей биографии родного села и его сегодняшнего дня. Не будет ошибкой, если скажем, что точно также ситуация складывалась в селе Акжар. Поэтому не удивительно, что при разделении двух областей, открытие новых-бывших района Самар и Тарбагатайского района проходит без каких-либо больших трудностей, многое для этого готово. Однако без дальнейшего совершенствования имеющейся инфраструктуры, конечно, не обойтись, если двигаться вперёд.

– На данный момент ведется реконструкция водопроводных сетей и реконструкция водозаборных сооружений в селе Самарское на общую сумму 2 млрд 326 млн тенге, протяжённостью 80 км 193 метра, в том числе магистральных сетей, составляющих 51 км, – говорит Раджан Сейтканов. – Проведены работы по прокладке магистральных сетей. Согласно графику производства выполняются мероприятия по сборке разводящей сети, установке гидрантов, устройству отмостков и заделки швов в колодцах. Подводка сетей осуществляется до границ земельных участков потребителей воды.

Кроме того, ведутся работы, связанные с насосной станцией и устройством резервуара. Дата завершения проектов намечена на ноябрь 2023 года.

Остаётся ещё рассказать о ситуации в сферах здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, но это станет темами отдельного разговора.

Таир Сапаргалиев

Фото автора и Тлеубека Шаяхмета