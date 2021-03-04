Три десятилетия суверенитета 

Любовь Вильт, руководитель ОО «Организация солдатских матерей» в Риддере:

– В этом году мы празднуем 30-летие Независимости Республики Казахстан. Как отметил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев: «Наша модель межнационального и межрелигиозного согласия – это реальный вклад Казахстана в общемировой процесс взаимодействия различных конфессий».

Наша страна под руководством Нурсултана Абишевича за годы независимости преодолела все трудности и стала сильным государством. Теперь Казахстан вступает в четвёртое десятилетие своего суверенитета. Самое главное достижение – это мир и согласие многонационального казахстанского народа. В нашем городе проживают в единстве и дружбе представители более 20 национальностей. Всех нас объединяет любовь к Республике Казахстан и малой родине – городу Риддеру!

На протяжении 26 лет я являюсь руководителем общественного объединения «Организация солдатских матерей». Мы осуществляем гражданский контроль службы призывников нашего города в частях и подразделениях Вооружённых Сил Республики Казахстан. С гордостью могу отметить, что статус защитника Отечества поднялся на достойный уровень – служить в армию ребята идут с желанием и уверенностью в правильности своего выбора.

С 2013 года мы реализуем проекты в рамках государственного социального заказа «Профилактика религиозного экстремизма среди риддерской молодёжи». В беседах неустанно подчеркиваю роль Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии суверенного государства. Одной из важнейших инициатив стало проведение в 2003 году первого Съезда лидеров мировых и традиционных религий. За эти годы были успешно проведены шесть съездов и более 18 заседаний рабочей группы секретариата съезда.

В 2011 году Парламентом принят Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». В 2018 году Нурсултан Абишевич Назарбаев утвердил Концепцию государственной политики в религиозной сфере на 2017–2020 годы. В этом документе говорится, что светское государство не вмешивается во внутренние дела религиозных объединений, однако государство «должно регулировать и контролировать содержательную и общественную деятельность религиозных объединений, требовать соблюдения законов и интересов государства».

По историческим меркам 30 лет для государства – небольшой срок. Но в мировой истории очень мало примеров столь успешного и стремительного развития за это время молодого государства. Мы ясно и чётко осознаем, что все наши достижения и победы неразрывно связаны с деятельностью Первого Президента – Елбасы. Мы уверены, что под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева, при поддержке всех казахстанцев развитие нашего государства будет успешным.