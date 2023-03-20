Демократический процесс

Ольга Булавкина, депутат Сената Парламента РК:

– Выборы, прошедшие 19 марта, стали знаковыми для нашей страны, поскольку они настоящий пример того, как инициированные Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым политические реформы претворяются в жизнь.

Модернизация избирательного процесса, его упрощение – это шаг к демократизации общества, возможность для многих активных граждан действительно повлиять на судьбу своей страны. Вне-

очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней – это качественно новый политический процесс, в ходе которого избиратели продемонстрировали свой уровень гражданской активности и ответственности, а кандидаты – готовность действительно работать во благо народа. Прошедшие выборы неизменно, как и все другие выборы в нашей стране, основывались на принципах транспарентности, прозрачности и открытости.

Люди шли на избирательные участки с самого утра во всех регионах, невзирая на погодные условия, думаю, это тоже показатель патриотизма и сопричастности к судьбе своей страны.