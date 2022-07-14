Здоровье в приоритете

Марат Куксегенов, главный акушер-гинеколог Управления здравоохранения ВКО и города Усть-Каменогорска:

– Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства, подводя итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие, обратил внимание на одну из главных задач – это сохранение здоровья матери и ребёнка.

Хотелось бы поделиться данными о новом уровне оказания помощи роженицам в райбольницах.

Напомню, на республиканском и областном уровне есть план по снижению материнской и младенческой смертности. Он включает в себя обучение специалистов акушеров-гинекологов, реаниматологов не только крупных перинатальных центров, но и районных больниц.

К примеру, в нашей области действует уникальная трёхуровневая программа обучения специалистов. На первом уровне обучением занимается Медицинский университет Семея, на втором – мы отправляем медиков в республиканские научные центры. На третьем уровне специалисты обучаются за рубежом.

Согласно принципам межуровневой перинатальной помощи на первом уровне должны проходить только физиологические роды; на втором – роды с умеренным риском; на третьем – роды с высоким риском, куда должны направляться наиболее критичные, тяжёлые случаи.

Так, в шести районах ВКО и области Абай ожидается плановый перевод на второй уровень оказания перинатальной помощи. Произойдёт это в Тарбагатайском, Урджарском, Жарминском, Катон-Карагайском, Глубоковском районах и Риддере. В связи с этим закуплено современное оборудование, обучены специалисты для повышения качества оказываемой помощи в родовспоможении.

Отмечу, что организации второго уровня оказывают квалифицированную и специализированную медицинскую помощь женщинам с неосложнённой беременностью и родами, с умеренным риском беременности и родов, а также с преждевременными родами при сроке более 32 недель. Помимо базового оснащения они должны иметь отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых (не менее трёх коек) с полным набором для реанимации, 3-4 системы СРАР, 2-3 кувеза, а также клиническую и бактериологическую лаборатории. В штатном расписании должен быть круглосуточный пост неонатолога.