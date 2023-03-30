Кто прошёл в Парламент

Прошедшие парламентские выборы привели к уходу от сформированного и искусственно поддерживаемого с 2012 года трехпартийного состава депутатского корпуса Мажилиса Парламента, а также возвращению в него после длительного перерыва беспартийных депутатов.

Из шести теперь уже парламентских партий только «Amanat» получила депутатские мандаты с учетом результатов голосования по партийным спискам и одномандатным округам. В связи с этим она будет иметь самую большую депутатскую фракцию в составе 62 человек и, как следствие, влиять на законодательную деятельность и организационно-кадровые вопросы.

Причём из предыдущего созыва в новый пришли 19 «аманатовцев», включая председателя партии Ерлана Кошанова. Так что депутатский корпус данной партии в значительной степени обновился. Вместе с тем на неё сейчас ложится вся полнота ответственности за качество принимаемых законов.

Поскольку регламент нижней палаты Парламента допускает создание фракций при наличии не менее семи депутатов, то из остальных партий такую возможность имеет только партия «Ауыл», получившая восемь мандатов. Хотя не исключено, что по инициа­тиве депутатов от других партий указанное выше количество может быть сокращено.

В любом случае все эти политобъединения получают статус парламентской оппозиции. В связи с этим каждая из них, в частности, имеет право на избрание своего депутата председателем одного из постоянных комитетов палаты. Так что пять из семи комитетов Мажилиса возглавят оппоненты партии парламентского большинства.

Скорее всего, между партиями аналогичным образом также будут распределены и должности секретарей комитетов.

Следует отметить, что партия «Ауыл» не является новичком в законодательном органе. Она была создана в 2000 году группой парламентариев во главе с Гани Калиевым и имела в Мажилисе Парламента II созыва (1999–2004 годы) депутатскую фракцию в составе 10 человек.

Правда, последующие парламентские выборы эта партия всегда проигрывала. Так что сейчас она фактически вернулась на прежние позиции. Причём в составе двух экс-кандидатов в Президенты страны – Жигули Дайрабаева и Каракат Абден. Судя по всему, мажилисмены из «Ауыла» объединят свои усилия с председателем партии, сенатором Али Бектаевым, который в январе этого года был избран на новый срок.

Партии «Ақ жол» и «Respublica» получили по шесть мандатов. Первая из них вернула в Мажилис четырёх экс-депутатов – Азата Перуашева, Ерлана Барлыбаева, Казыбека Ису и Данию Еспаеву. Что касается «республиканцев», то они только приступают к осуществлению парламентской дея­тельности. При этом трое из них – Айдарбек Ходжаназаров, Руслан Берденов и Динара Шукижанова – являются сопредседателями данной партии.

Народную партию Казахстана будут представлять пять человек, включая экс-депутатов Мажилиса Магеррама Магеррамова и Ирину Смирнову. Председатель партии Ермухамет Ертысбаев, как и заявлял ранее, в депутаты не пошёл.

Общенациональная социал-демократическая партия является ещё одним новичком в Парламенте. Причём по своим политическим позициям она больше соответствует статусу парламентской оппозиции, чем остальные партии. От неё в Мажилисе будут участвовать, в частности, председатель Асхат Рахимжанов и экс-кандидат в Президенты Нурлан Ауесбаев.

Что касается семи депутатов, избранных в качестве самовыдвиженцев, то среди них выделяются давний оппонент власти, издатель газеты «Общественная позиция» («ДАТ») Ермурат Бапи и, тоже известный своей активной гражданской позицией, адвокат Абзал Куспан. С учётом количественного фактора влияние данных депутатов на законодательный процесс будет ограниченным. Поэтому не исключено, что некоторые из них вступят в ряды какой-либо из парламентских партий.

Андрей Чеботарев, директор центра актуальных исследований «Альтернатива»

kazpravda.kz