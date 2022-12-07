Доверие и поддержка

Галина Гильдерман, почечный гражданин города Риддера, меценат, руководитель общественного фонда «Бирлик»:

– Очень непростым для жителей нашего города оказалось начало зимнего периода. Холода приходят в Риддер гораздо раньше, чем в другие регионы республики. К событиям вокруг Риддер ТЭЦ по-прежнему приковано внимание всех казахстанцев. Когда город оказался на пороге коммунального коллапса, что произошло в Экибастузе, к примеру, Даниал Кенжетаевич Ахметов незамедлительно прибыл на место событий, взял в свои руки оперативное управление, лично возглавив штаб по ликвидации аварийной ситуации. Именно благодаря его грамотному руководству, а так же сплоченности и самоотверженности специалистов, которые круглосуточно трудились все эти недели, удалось предотвратить худший сценарий развития ситуации. Нас не оставили в беде, за это жители Риддера очень благодарны в первую очередь главе региона. Переназначение Даниала Ахметова на пост акима области большинством голосов поддержали депутаты маслихатов всех уровней. Это свидетельствует об огромном доверии и поддержке восточноказахстанцев, которое и выразили народные избранники .