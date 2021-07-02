Тревожный полёт лугового мотылька

Нынешний год и аграрный сезон в сельском хозяйстве Восточного Казахстана определённо отмечен активизацией вредных организмов под безобидным вполне названием луговой мотылёк. Однако вся беда вовсе не в этой серой бабочке. Из её отложенных яиц появляются на белый свет прожорливые гусеницы, представляющие большую опасность для растений.

К их нашествию крестьяне и фермеры области нынче готовы заранее. Поскольку они знают, что на 2021 год, по прогнозам, ожидался цикличный пик развития мотылька. По-своему готовились к подобной вспышке специалисты профильной структуры, которая совместно с ведомством на уровне республики предпринимает необходимые меры. О том, какая сейчас ведётся работа, рассказали «Рудному Алтаю» главный агроном Ольга Голованова и энтомолог Аида Ташкенова из ВК филиала РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов», действующего в Усть-Каменогорске.

На основе многолетних исследований и оперативных прогнозов в ВКО ситуация развивается предсказуемо и находится под контролем. В случае превышения порога экономической вредоносности проводится химическая обработка различных сельскохозяйственных культур. В последние годы в регионе не наблюдалось вспышек в размножении знакомого вредителя. Массового залёта его с сопредельных территорий – соседних стран также не зафиксировано, но поводов для спокойствия нет.

– В нынешнем сезоне нашим посевам вредит луговой мотылёк, – говорит Ольга Голованова. – В последние пять лет у нас его почти не было. Спустя столько времени он вновь ожидаемо появился на полях. Поэтому крестьяне и фермеры области занимаются химической обработкой растений против подобных вредных организмов за свой счёт. Мотылёк замечен в пяти районах области. Это район Алтай, Глубоковский, Шемонаихинский, Уланский районы и Семей. Наши коллеги ведут специальный мониторинг по всем видам вредных объектов. Затем подают сигналы по всем инстанциям, и начинается соответствующая работа на местах.

По словам главного агронома, аграрии Восточного Казахстана подбирают нужные препараты, чтобы эффект оказался максимальным. Надо их применять тогда, когда гусеница находится на начальных стадиях своего роста. В том случае достигается высокая эффективность препарата.

– Вообще, мониторинговые работы начинаются весной, как только сходит снег, – продолжает беседу Аида Ташкенова. – Специалисты из области выезжают во все районы области, где есть наши филиалы и коллеги. На местах ведётся сбор необходимой информации. Всё это отправляется по отработанной схеме по инстанциям, и на основе анализа реальной ситуации принимают меры.

ЗЕЛЁНАЯ ГУСЕНИЦА

Почему этого вредителя называют луговым? Потому что основная кормовая база находится на лугах. Это многолетние травы и другие растения. Любит луговой мотылёк сорные растения. В их числе марь белая, лебеда, осот. Если по разным причинам не хватает кормовой базы, то вредители переключаются на культурные всходы. Они очень прожорливы и могут принести много вреда. За ночь гусеницы способны уничтожить целое поле. Любят они подсолнечник, бобовые культуры, овощи. Как же они перемещаются на заметные расстояния? Просто бабочка лугового мотылька перелетает на другое поле, откладывает свои колонии яиц. Из них появляются гусеницы, которые за две-четыре недели проходят пять возрастных этапов. Из них наиболее опасно первое поколение. Оно появляется на свет, когда культурные всходы находятся в ранних фазах развития. Поэтому особенно чувствительны к различным повреждениям. Аппетит у лугового мотылька – дай, боже. Его гусеницы повреждают около 200 видов растений из 40 семейств. В том числе до 30 видов сельскохозяйственных культур. При высокой численности и отсутствии выбора вредитель не гнушается зерновыми культурами, просом. Бабочки способны мигрировать на большие расстояния. Они используют восходящие потоки воздуха, заселяют потом новые регионы и территории, вредят посевам.

Характерная деталь. Вредителей сильно привлекают засорённые поля. Они получают дополнительное питание на цветущих сорняках. В итоге повышается плодовитость, а гусеницы после питания на сорных растениях становятся более устойчивыми к действию инсектицидов. Потому не стоит крестьянам, фермерам давать волю сорняку на поле. Иначе получается двойной урон и ущерб для хозяйства. Сорняк заглушает культурные посевы, плюс ещё служит приманкой для вредителей. У них рядом ещё есть добыча. Удивительно, как природа наделила сверхспособностями выживать и завоёвывать место под солнцем не столько бесполезным, сколько опасным насекомым и растениям. Они растут, развиваются не благодаря, а вопреки всему.

В течение сезона вредные организмы дадут жизнь двум-трём поколениям. Гусеницы старшего возраста ещё способны зимовать в паутинном коконе в верхних слоях почвы. В целом, подобный вид является динамичным, его численность может многократно изменяться за сезон. Так говорят специалисты РГУ и их коллеги из научной среды.

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ

Для постороннего человека любое живое существо из многообразной флоры и фауны Восточного Казахстана, в первую очередь, воспринимается как чудо, достояние. Без него окружающий мир окажется неполным, без баланса и определённой изначально гармонии. Тут от специалистов и практиков требуется порой очень тонкий, умный подход, чтобы не нарушить хрупкое природное равновесие ВКО. Здесь же в памяти всплывает известный «эффект бабочки» писателя Рэя Брэдбери. Однако и экономика берёт своё. Какие методы борьбы с луговым мотыльком существуют? В переводе на понятный для всех язык, можно сказать, что есть так называемые механические и химические способы.

Одним из основных мер борьбы с таким вредителем является работа с землёй. Осенняя или весенняя обработка почвы на глубину 15 сантиметров. Это важно и нужно для снижения численности гусениц, зимующих под землёй. По отношению к многолетним травам применяются другие меры агротехники – это боронование и дискование почвы с целью уничтожения колоний вредителей на глубине. Что касается пропашных культур, то рекомендуется осенняя и весенняя отвальная вспашка земли. По логике, следует ещё борьба с сорной растительностью, как на разных посевах, всходах, так и на близко прилегающих к полям участках.

Одновременно существуют, применяются химические способы защиты выращиваемых культурных растений. В случае превышения экономического порога вредоносности (ЭПВ) лугового мотылька применяются химические препараты. Они указываются в списке пестицидов (химикатов), которые разрешены к использованию на территории Республики Казахстан на 2012 – 2023 годы. Химическая обработка проводится на полях с помощью различной специальной техники на базе авто или колёсных тракторов. По мнению специалистов, средства являются довольно эффективными при условии строгого соблюдения требований, правил их применения.

АРЕАЛЫ ОБИТАНИЯ

Какие районы, территории ВКО наиболее подвержены нашествию лугового мотылька и «производных» гусениц? В их числе Глубоковский, Шемонаихинский районы, также район Алтай. По словам собеседников, такое положение дел обусловлено условиями и особенностями почвы. В перечисленных районах они благоприятны для развития и размножения известного здесь злополучного вредителя.

В меньшей степени страдают Семей, Бородулихинский, Катон-Карагайский, Уланский районы. Повторимся, всё зависит от местной почвы и особенностей климата. В частности, в Урджарском районе лугового мотылька не бывает. Он боится сильной жары. Ему комфортно при некоторой влажности и умеренном тепле, довольно стабильном температурном режиме 18-250С. А засуха или морозы не способствуют размножению вредителя, служат сдерживающим фактором для него.

И ещё. Специалист-энтомолог Аида Ташкенова также рассказала, что в число опасных вредителей входят восемь видов. Это мыши, суслики, итальянский прус, азиатская саранча, хлебный жук, серая зерновая совка, колорадский жук и уже хорошо знакомый всем нам луговой мотылёк.

В рамках запланированных мероприятий в ВКО будет вестись борьба как с итальянским прусом, так и с нестадной саранчой. Необходимые финансовые средства для этого заложены в республиканском и местном бюджетах. Что касается итальянского пруса, то химическая обработка в масштабах Восточного Казахстана предусмотрена всего на 12,88 тысячи гектаров за счёт бюджета республики.

Есть ещё нестадные саранчовые, к которым относят по видовому составу белополосую, крестовую, сибирскую, темнокрылую кобылку, малую крестовичку и травянку Фишера. Под химическую обработку против названных вредителей предусмотрено 2,53 тысячи гектаров. В этом случае финансирование защитных мер запланировано в 2021 году из бюджета Восточно-Казахстанской области.

Ночное танго и полёт лугового мотылька отменяются.

Меир Токобаев

Фото из архива