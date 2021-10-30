Третья стадия – не приговор

В областном Многопрофильном центре онкологии и хирургии провели сложную операцию пациентке с третьей стадией рака.

Восточный Казахстан, к сожалению, продолжает оставаться в лидерах по количеству онкологических заболеваний. Врачи отмечают, что на рост статистических данных влияет, в том числе, раннее выявление, онконастороженность со стороны населения, а в рамках ОСМС скрининговые программы и профосмотры стали ещё доступнее.

В онкоцентре ежемесячно проводятся десятки сложнейших операций. Помимо диагностики и лечения местные врачи дарят, казалось бы, безнадёжным пациентам надежду на исцеление.

На днях жительнице области онкохирургами отделения маммологии и онкогинекологии выполнена очередная сложная операция при раке яичников. У 56-летней пациентки диагностировали третью стадию онкологии с метастазами в брюшной полости. Циторедуктивная операция длилась более четырёх часов.

– У пациентки опухоль вышла за пределы яичника и распространилась по брюшине, – рассказывают онкохирурги Центра. – Положительного результата лечения можно было добиться только при полном удалении всех опухолевых поражений брюшной полости. Операция прошла успешно. Пациентке назначена химиотерапия. Врачи надеются на её полное выздоровление.

– Мою благодарность не передать словами, – делится женщина. – Столкнувшись с этой коварной болезнью, я в полной мере ощутила поддержку и профессионализм врачей онкоцентра. Все затраты за моё лечение покрыла страховка фонда ОСМС. Хочу скорее вернуться к полноценной жизни.

Онкологи Центра предупреждают, что рак яичников часто может скрываться под обычной кистой. Злокачественное новообразование редко обнаруживают в начале болезни, и это связано с отсутствием первичных симптомов. На продвинутой стадии болезни у пациентов отмечаются такие симптомы, как боль и вздутие живота, тошнота, иногда рвота, снижение аппетита, учащённое мочеиспускание. Поэтому необходимо регулярно наблюдаться у гинеколога, вовремя проходить скрининговые обследования.

Скрининги проводятся в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Помимо ежегодного бесплатного обследования в рамках страхового пакета можно рассчитывать на консультацию профильных специалистов, лечение и реабилитацию.

Аида Жумекенова

Фото пресс-службы ВКО МЦОиХ