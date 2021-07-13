Тренировки начинаются

В начале июля в спортивно-оздоровительном лагере на берегу Сибинских озёр стартовала предсезонная подготовка хоккеистов и тренеров «Торпедо».

Вернувшись в Усть-Каменогорск, команда продолжит готовиться к сезону в режиме «лёд+земля». В рамках предсезонной подготовки помимо медицинского осмотра, учебно-тренировочных сборов на Сибинах и тренировок запланированы контрольные матчи с «Алтай Торпедо», «Номадом» и «Сарыаркой». В августе хоккеистов ждёт Кубок Казахстана, а в сентябре – старт чемпионата.

Новым главным тренером «Торпедо» стал Руслан Сулейманов. Он выступал за уфимский «Салават Юлаев», работал старшим тренером СДЮШОР «Салават Юлаев», дважды приводил юношей 1994 года рождения к золотым медалям чемпионата России, дважды выигрывал Братину с нефтекамским «Торосом» (в сезонах 2011/2012 и 2012/2013 года). Является победителем первенства России среди команд 1994 г. р. (2009/2010, 2010/2011) и регулярного чемпионата ВХЛ (2013/2014). Помимо него в тренерском штабе «Торпедо» старший тренер Евгений Фадеев, тренер вратарей Роман Медведев, тренер Андрей Корабейников и тренер по общефизической подготовке Игорь Елисеев.

Изменения произошли в составах наших команд. «Алтай Торпедо» пополнили защитник Руслан Курсакбаев, нападающие Михаил Качулин и Антон Петров, вратари Матвей Ершов и Евгений Классен.

В состав команды вернулись нападающие Александр Архипов, Максим Худяков, Никита Назаренко и защитник Андрей Нечаев. Продлили соглашения с клубом защитники Данияр Каиров, Виктор Ивашин, Дмитрий Быков и нападающие Адильбек Джангазинов, Ян Хоменко, Никита Колобов, Денис Буденчук, Максим Петрасюк. Помимо этого двусторонние контракты подписали с молодыми воспитанниками усть-каменогорской хоккейной школы защитник Кирилл Каранов, нападающие Ян Тютюньков, Данила Омельковец, Валентин Попов, Александр Панченко.

В составе «Торпедо» также произошли изменения: команду пополнили защитники Арсений Борисов, Егор Мажуга и Андрей Щербов, нападающие Диас Тютюньков и Дмитрий Шитиков.

В команду вернулись защитник Дмитрий Громов, нападающие Нурсултан Бельгибаев и Денис Стасюк, вратарь Иван Полошков.

В «Торпедо» остались Иван Кучин, Сергей Кузнецов, Александр Юксеев, Валерий Гурин, Дмитрий Гренц, Артем Лихотников, Стас Петросян, Александр Дзедаев и Алексей Дерзаев. Помимо этого, двусторонние контракты подписаны с молодыми воспитанниками усть-каменогорской хоккейной школы: защитником Тиграном Кизекпаевым, нападающими Эриком Адалбергеновым и Степаном Рифелем.

Отметим, что команда «Торпедо» пропустит сезон ВХЛ 2021/2022. В прошлом году команда не смогла принять участие в чемпионате в связи с непредсказуемой и нестабильной эпидемиологической ситуацией, а также трудностями при пересечении границ. На данный момент нет чёткой определённости и прогнозируемых сроков в вопросах открытия авиасообщения между Усть-Каменогорском и Москвой, сухопутных границ между Казахстаном и Россией, для стабильной работы и участия клуба в российских чемпионатах. Поэтому «Торпедо» не имеет возможности принять участие в Открытом Первенстве России – Высшей хоккейной лиги сезона 2021/2022.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников