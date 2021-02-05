Транспортный налог можно посчитать на портале КГД

По многочисленным просьбам граждан Комитет государственных доходов напомнил, как легко провести расчет налога на транспортные средства.

Для этого достаточно на портале Комитета www.kgd.gov.kz найти Калькулятор и внести данные о налоговом периоде, виде и объеме двигателя транспортного средства. Электронный сервис сам посчитает сумму причитающего налога.

Калькулятор размещен на главном экране портала, в разделе «Электронные сервисы», его легко найти.

«В соответствии с внесенными с текущего года изменениями, налог на транспортные средства физических лиц нужно оплатить не позднее 1 апреля 2021 года», — отметили в пресс-службе Комитета.

В этой связи также пересмотрен алгоритм расчета пени по налогу на транспортные средства.

Напомним, ранее Комитетом госдоходов сообщалось, что 31 декабря 2020 года завершилась амнистия для физических лиц по налогам на имущество, землю и транспорту. Этой возможностью воспользовались более 1 млн. граждан, им списана пеня на сумму более 2 млрд. тенге.

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