Распахнуть окно возможностей

В ближайшие несколько лет в Казахстане кардинальным образом изменится структура промышленности, где основной акцент планируется сделать на обрабатывающий сектор.

Об этом сообщается на официальном сайте Премьер-министра Республики Казахстан. Подобная информация и всё, что с ней прямо связано, особенно актуальны для Восточно-Казахстанской области. В экономике региона исторически ведущую роль играют крупные предприятия горнорудной, металлургической, машиностроительной и других отраслей. Их современное состояние и потенциал, резервы, требующие раскрытия, являются надёжной базой для переформатирования с учётом глобальных вызовов в мире, реальных запросов внутреннего и внешнего рынков.

Как отмечается в информационных ресурсах Кабмина РК, проект Концепции развития обрабатывающей промышленности на период 2023–2029 годов рассмотрен на совещании в Правительстве под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова. В выступлении руководителя профильного ведомства – Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстана отмечается – концепция направлена на создание технологически прогрессивной промышленности, ориентированной на выпуск продукции средних и верхних переделов.

Другими словами, это производство продукции высокой степени готовности и сложности, и, разумеется, с высокой добавленной стоимостью. В итоге это должно обеспечивать более высокую рентабельность и получение максимальной прибыли, о чём в идеале мечтает и к чему делает шаги почти каждое предприятие промышленности РК.

Понятно, что сами по себе такие вещи не происходят, нужны благоприятные условия для изменения структуры промышленности в намеченном направлении. Логично, что среди системных мер стимулирования отрасли Кабмин выделяет обеспечение производств необходимым сырьём, освоение новых месторождений, развитие промышленной инфраструктуры и формирование пояса малого и среднего бизнеса вокруг крупных якорных предприятий страны.

Без инвестиций тут также не обойтись, поэтому, как следует из правительственных источников информации, Проект Концепции ещё предусматривает финансирование проектов обрабатывающей промышленности на общую сумму свыше 500 млрд тенге. Предполагается, что за рассматриваемый период будет запущено 868 новых проектов на общую сумму 33,1 трлн тенге, и что особенно важно, с созданием 147 тыс. новых рабочих мест. Спрос на кадры технических специальностей, рост которого нетрудно предположить, исходя из поставленных целей и задач, станет в итоге мощным мотиватором их подготовки.

По официальным данным, в результате реализации всех намеченных мероприятий ожидается, что объём производства в 2029 году вырастет в 1,5 раза, инвестиции в основной капитал – до 19,8 трлн тенге.

Как сообщается на официальном уровне, по мнению Премьер-министра Алихана Смаилова, проект Концепции нацелен на кардинальное изменение общей структуры промышленности Казахстана, где основное место займёт обрабатывающий сектор.

По итогам обсуждения профильному министерству поручено обеспечить согласование важного документа с заинтересованными государственными органами, а также прохождение его через все необходимые процедуры.

Добавим, что в связи с вынужденными процессами переформатирования мировой экономики под влиянием глобальных вызовов и её крайней неустойчивости, зримые и невидимые глазу процессы происходят повсеместно. Для Восточного Казахстана наряду с неизбежными вопросами и проблемами это приоткрывает ещё и окна возможностей.

В рамках региональной Карты индустриализации, а также в русле приоритетных инвестиционных программ только за последние годы реализованы прорывные проекты. В их числе освоение производства экспортной продукции АО «УМЗ» для нужд атомной энергетики соседней страны. По инициативе руководства ВКО взят устойчивый курс на внедрение технологий и получение продукции высоких переделов в агропромышленном секторе.

«Рудный Алтай» также недавно информировал читателей о выпуске отечественной продукции для нужд нефтегазовой промышленности. Этой же теме посвящался газетный материал о заводе глубокой переработки древесины и выпуска плит для строительной отрасли, востребованных в стране и за её пределами. На очереди публикации о внедрении других, не менее важных проектов.

Таир Сапаргалиев

Фото Тлеубека Шаяхмета