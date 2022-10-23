По обе стороны прилавка

Объём розничного товарооборота по Восточно-Казахстанской области вырос на 17,7 процента.

За январь–сентябрь текущего года оборот от розничной торговли по региону составил 657,7 млрд тенге. В действующих ценах объём товарооборота относительно девяти месяцев прошлого года возрос на 17,7 процента, в сопоставимых ценах – на три процента.

– Предприятия, реализующие товары населению, в основной массе небольшие по численности занятых. Удельный вес малых предприятий (с численностью занятых до 100 человек включительно) в объёме розничного товарооборота составил 15,8 процента, средних предприятий (101–250 человек) – 5,6 процента, крупных (свыше 250 человек) – 8,5 процента, индивидуальные предприниматели – 70,1 процента, – проинформировала руководитель управления статистики торговли Департамента БНС АСПР РК по ВКО Айгуль Абишева.

Основной объём реализации сложился в Усть-Каменогорске. Это 81,5 процента от общей розничной реализации товаров. Наименьший объём реализации зафиксирован в районе Самар – 0,3 процента.

За девять месяцев этого года продажа потребительских товаров юридическими лицами области насчитывала 196,3 млрд тенге (21,7 процента), индивидуальными предпринимателями, в том числе торгующими на рынках, имеющими объекты торговли, – 461,5 млрд тенге (78,3 процента).

– В общем объёме товарооборота продовольственные товары составили 34,6 процента (227454,5 млн тенге), непродовольственные товары – 65,4 процента (430304,2 млн тенге), – добавила Айгуль Абишева.

Отметим, по объёму розничного товарооборота Восточно-Казахстанская область занимает девятое место в республике.

В то же время оптовыми предприятиями области за девять месяцев было реализовано товаров на 559901,7 млн тенге, что на 34,4 процента больше, чем за прошлый год. В общем объёме оптового товарооборота на долю областного центра пришлось 92,3 процента.

Гульжан Естаева

Фото Аяужан Утеулиновой