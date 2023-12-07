Станет ли рыбка золотой?

Вопрос, вынесенный в заголовок, можно понимать по-разному. Будет ли рыбка в Восточном Казахстане волшебной, как в сказке, обеспечивающей стабильный финансовый доход рыбакам, а потребителям – свежую качественную продукцию по доступной цене? Или эта продукция окажется в прямом смыле золотой из-за слишком высокой себистоимости и станет неподъёмной по цене для покупателя в торговой сети?

Пожалуй, именно на это стараются дать конкретный ответ рыбоводы и рыбаки в Восточном Казахстане, когда берутся, засучив рукава, за развитие рыбного хозяйства.

По официальной информации, в последние годы в этой отрасли региона наблюдается определённый сдвиг, можно сказать, даже некоторый прогресс. В области имеются достаточные водные ресурсы, традиции промыслового рыболовства, а также восполнения рыбных запасов на строго научной основе.

Было бы грех не воспользоваться такими возможностями диверсификации экономики региона, когда вполне реально развивать возобновляемые ресурсы, поставлять на рынки Казахстана и на экспорт не только сырьё, но и готовую конечную продукцию. Благо, что подобный опыт в ВКО и в республике уже имеется, некоторая часть рыбной продукции поставляется в соседние страны и в Европу.

Заметный импульс этому придала государственная программа развития рыбного хозяйства РК, принятая на период 2021–2030 годы. В ней большая роль отводится ВКО, где есть подходящие условия для результативной работы коллег – рыбоводов, рыбаков, переработчиков. Более подробно об этом сообщают представители Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции.

– В рамках госпрограммы к 2030 году в регионе предусмотрено довести производство до 9 774 тонн товарной рыбы, – говорит руководитель инспекции Талгат Рахимжанов. – В том числе 8 578 тонн будут составлять лососевые, 1 151 тонн – карповые и 45 тонн – осетровые виды рыбы.

Отмечается, что в 2022 году объём выращивания товарной рыбы составлял 1297 тонн, плановый индикатор в итоге был выполнен. Между тем показатель на 2023 год достигает 1746 тонн, на сегодняшний день в рыбных хозяйствах выращено 1600 тонн товарной рыбы.

Поясним, что выполнение задач, поставленных в госпрограмме, планируется за счёт 24 действующих, а также создания ещё шести новых рыбных хозяйств. Кроме того, за счёт достижения проектной мощности по одному прудовому хозяйству и 30 установок замкнутого водоснабжения, имеющихся в рыбном производстве.

Принятие госпрограммы дало резкий импульс развитию аквакультуры в Восточном Казахстане: местные рыбоводы впервые начали выращивать радужную форель и осетра. Опыт выращивания карповых видов рыб в прежние годы уже имелся, требовалось только возродить его в новых экономических условиях и на более эффективной основе.

Когда речь заходит на рыбную тему, то в ВКО нужно чётко разделять неочевидные для рядового покупателя вещи. До сих пор мы говорили о той продукции, которая выращивается рыбоводами в садках, озёрных, прудовых хозяйствах, бассейнах, специальных ёмкостях, начиная с икринок или личинок, до получения товарной рыбы. Это сейчас совершенно новые, перспективные ниши на рынке.

Между тем ВКО располагает большими водоёмами, где водятся естественные популяции рыбы, известные в регионе и за его пределами. Имеются давние, прочные традиции промыслового лова, также восполнения рыбных запасов путём планового искусственного зарыбления. Их лов осуществляется в соответствии с установленными нормами и правилами, выработанными за долгие годы.

– В целях рационального использования рыбных ресурсов осуществляется регулирование рыболовства ВКО, – говорит Талгат Рахимжанов. – Это делается на основе ежегодных научных исследований, в рамках которых утверждаются лимиты на вылов рыбы и водных животных. В частности, с 1 июля 2022 года по 1 января 2023 года из выделенного общего лимита 11,3 тыс. тонн было практически освоено 10,3 тыс. тонн, что составляет 92 процента. Оплата в бюджет составила 19 млн тенге.

Сообщается, что предусмотрены и осуществляются охранные мероприятия для защиты рыбных ресурсов.

Аквакультура, то есть выращивание ценных, редких видов рыб, является новым направлением рыбной отрасли, нуждается в господдержке для обеспечения кормами. Они в основном завозятся на импорт, составляют основную статью расходов, поэтому требуется также совершенствование законов РК для стимулирования развития аквакультуры.

В Астане на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК аким области Ермек Кошербаев сделал акцент на ясных перспективах рыбной отрасли ВКО, необходимости оказания всех возможных мер государственной поддержки рыбного хозяйства региона для его поступательного развития.

Таир Сапаргалиев