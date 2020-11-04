Трамплин для животноводства 

Курчумский район располагает отличными условиями для развития мясного и молочного животноводства. Это мнение экспертов и специалистов профильной отрасли из Голландии, прозвучавшее в рамках одного из форумов Altai Invest, состоявшихся в своё время в Восточном Казахстане.

Динамика развития отрасли подтверждает верность подобной оценки профессионалов из Европы. Район занимает выгодное географическое местоположение. Есть зелёные пастбища, кормовая база, водные ресурсы, племенное поголовье скота. Под боком находится ёмкий рынок разнообразной продукции агропрома. Имеется высокий спрос на органические продукты. Более того, в эту сферу вкладываются реальные инвестиции из самых различных источников.

В масштабах республики большое внимание уделяется развитию отдалённых приграничных районов. В его рамках в ближайшие годы будет реализовано 27 инвестиционных проектов. В частности, планируется увеличение поголовья животных, открытие пунктов приёма молока, строительство молочно-товарных ферм. В итоге ожидается создание свыше 100 новых рабочих мест для специалистов и рабочих из числа местного населения.

По официальным данным акимата района, на сегодня ведётся строительство двух молочно-товарных ферм на 100 и 600 голов соответственно.

Таир Сапаргалиев

Курчумский район