Вести из районов

Традиции мира и согласия

18.06.2021
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В Риддере состоялась масштабная патриотическая акция.

В фойе Дворца культуры Риддера в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан представители этнокультурных объединений городского Дома Дружбы организовали флешмоб под названием «Нұрлы болашақ – Нұрлы жол» («Светлое будущее – Светлый путь»).

По информации отдела внутренней политики Риддера, в большом зале собралось более 30 человек. Держа в каждой руке флаг Казахстана, они танцевали под патриотические песни. Этой патриотической акцией её участники обратили внимание общественности на культурное единство, мир и согласие в нашей стране, в основе которых лежат исторические традиции, взаимовлияние культур народа Казахстана.

Юрий Пааль

Фото из открытых источников

Риддер  

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18.06.2021
18

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