Торговля на высоких оборотах

За 2022 год розничный товарооборот в Восточно-Казахстанской области вырос на 4,1 процента и составил 973,6 миллиарда тенге.

Как сообщили в Департаменте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области, объём торгующих предприятий увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 12,1 процента и составил 28,1 процента розничного товарооборота региона.

Стоит отметить, что основной объём товарооборота обеспечили физические лица, торгующие на рынках и занимающиеся индивидуальной торговой деятельностью. Их продажи составили 71,9 процента, что на 24,1 процента больше, чем в 2021 году. В общем объёме розничного товарооборота 64,7 процента составляют непродовольственные товары, 35,3 процента – продовольственные.

Активная торговля наблюдалась в Усть-Каменогорске – 796,2 миллиарда тенге, или 81,8 процента от всего товарооборота области. На Риддер, район Алтай и Глубоковский район приходится 4,5 процента и по 3,6 процента соответственно. Доля остальных регионов колеблется от 1,6 процента (Шемонаихинский район) до 0,3 процента (район Самар).

При этом объём оптовой торговли в январе-декабре 2022 года сложился в сумме 807,7 миллиарда тенге, или 118,7 процента к уровню соответствующего периода предыдущего года. В структуре оптового товарооборота непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения составляют 77,1 процента, продовольственные товары – 22,9 процента.

В республиканском объёме розничного товарооборота наш регион находится на четвёртом месте, доля розничного товарооборота в республиканском объёме составила 6,2 процента, уступая Алматы (32,3 процента), Астане (12,5 процента) и Карагандинской области (8,3 процента).

В целом в прошлом году объём розничной торговли в Казахстане составил 15 763,8 миллиарда тенге, что на 2,1 процента больше уровня соответствующего периода 2021 года. При этом наибольший рост продаж отмечен по непродовольственным товарам – свыше 60 процентов.

По данным на первое января 2023 года объём товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 1 378 миллиарда тенге, в днях торговли – 54 дня. Для сравнения объём товарных запасов на 1 января прошлого года составлял 1 023,3 миллиарда тенге, в днях торговли – 49 дней.

Татьяна Кравченко