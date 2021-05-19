Только кликни!

Жители Бескарагайского района активно участвуют в вопросах местного самоуправления. С внедрением цифровых технологий делать это стало легко, быстро, а главное – всё прозрачно.

Так, принять участие в обсуждении проектов бюджетных программ на предстоящие 2022–2024 годы бескарагайцев приглашает аппарат Бескарагайского районного маслихата.

– Для перехода к тексту проектов бюджетных программ необходимо просто пройти по соответствующим ссылкам, – поясняет руководитель отдела внутренней политики, культуры и развития языков Бескарагайского района Назира Идрисова. – Например, чтобы узнать о том, что запланировано в местном бюджете для решения актуальных проблем края, нужно кликнуть по указанной ссылке.

По словам Назиры Идрисовой, во исполнение поручений Главы государства эта информация не только не является конфиденциальной, а, наоборот, прозрачной и транспорентной для местного населения.

– Люди знают, что для нашего посёлка важнее и приоритетнее на данный момент, – говорит она. – Поэтому такие шаги – это показатель демократизации общества в целом. Сопричастность к жизни казахстанского общества должен чувствовать каждый житель страны, независимо от национальности, веры, места проживания.

Стоит отметить, что особое внимание будет уделено представителям семей из числа многодетных, социально уязвимых слоёв населения и государственных служащих.

Елена Пашке

Бескарагайский район