Точно в цель 

В Семейском гарнизоне завершился первый этап комплексной проверки спецподразделений.

Комплексная проверка компонентов сил специальных операций «Алтын Жебе» направлена на оценку состояния боевой готовности подразделений, способности выполнить боевую задачу в установленные сроки, а также на повышение уровня полевой выучки и профессиональной подготовки военнослужащих всех категорий.

– В рамках первого этапа более 300 военнослужащих были подняты по тревоге и совершили марш на десять километров в район боевого предназначения в ночное время суток, – пояснил первый заместитель министра обороны – начальник генерального штаба ВС РК генерал-лейтенант Мурат Бектанов, который наблюдал за ходом комплексной проверки. – В ходе выполнения основных этапов подразделения сдавали нормативы по корректировке огня артиллерии и наведению армейской авиации. В завершение выполнили специальные огневые задачи.

Необходимо отметить, что действия войск контролируются с использованием беспилотных летательных аппаратов и новейших радиотехнических средств.

На общевойсковом полигоне «Шығыс» личный состав также выполнит задачи по топографии, подрывному делу, радиационной, химической и биологической защите, медицинской подготовке, продемонстрирует навыки в рукопашном бою.

Милана Лейман

Семей