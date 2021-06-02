Вести из районов

Точка на карте

02.06.2021
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Риддерцы, потерявшие во время пожара жильё, узнали точное место расположения своих будущих новых домов.

До этого времени такая информация была обобщённой. На днях во Дворце культуры города прошла жеребьёвка распределения жилья, строящегося в третьем новом жилом районе Ботаника для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера. Как отметили в акимате моногорода, по итогам жеребьёвки жители точечно определили расположение своих будущих домов на плане застройки.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Риддер

02.06.2021
10

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