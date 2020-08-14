Тили-бом! Появился кошкин дом

Мастерица из Усть-Каменогорска Ольга Пименова знает, как украсить интерьер и создать уют при помощи… обычной газеты.

Зачастую, рассказывая историю своего творческого пути, мастерицы говорят, что рукоделию их научила мама или бабушка. У героини нашего повествования совсем другой сюжет.

– Да, мама любила вышивать и даже пыталась приучить меня, но я сопротивлялась, – с улыбкой рассказала Ольга. – Меня больше интересовало то, как папа занимается изготовлением корзин, коробов, ловушек для рыбы – мордочек из ивовых прутьев. Всегда крутилась рядом с ним и наблюдала, как из обычной ветки создается настоящее произведение искусства.

Тогда Ольга и подумать не могла, что в какой-то степени пойдет по стопам отца – она тоже начала плести различные изделия, правда, не из ивовых прутьев, а из… бумажной лозы. Можно сказать, что это занятие помогло ей вернуться к обычному ритму после сложных жизненных обстоятельств.

– Творчество началось с грустных событий, – поделилась мастерица. – После сложной операции я не знала, чем заняться. Случайно на просторах Интернета наткнулась на утилитарное творчество – создание изделий из обычной газеты. Была настолько поражена тем, как из бросового материала создаются шедевры, что решила попробовать.

Как шутит сама Ольга, когда посмотрела технологию, ей она показалась лёгкой. Но впоследствии выяснилось, что это только на первый взгляд. На самом деле плетение из бумажной лозы – сложный и трудоёмкий процесс, в котором очень ценятся терпение и усидчивость. Перед тем как начать плести, нужно пройти несколько уровней сложности: газетная бумага нарезается на полоски одинаковой ширины. Затем они накручиваются на спицу и обрабатываются пропитками, сушатся, и только потом мастерица приступает к созданию плетёного изделия.

– За восемь лет, что занимаюсь творчеством, освоила три вида плетения: верёвочка, ситец и корневое, – отметила Ольга Пименова. – Хочу отметить, что из бумажной лозы получается крепкое и долговечное изделие, при этом ещё и экологичное.

Первые изделия мастерица вспоминает с улыбкой, говорит, что некоторые даже пришлось выбросить, уж очень они были некрасивыми… Не берёмся судить, так ли это, но, глядя на многообразие плетёных вещиц, не верится, что у Ольги что-то не получалось. Чего здесь только не встретишь: корзины разных форм и размеров, хлебницы, кофейные подносы, конфетницы, орешницы, кувшины, заначницы-мельницы, домовые, куклы и даже есть плетёные дома для домашних питомцев – котодомы. По словам мастерицы, четвероногим такой подарок приходится по душе – в знак благодарности они дружелюбно мурлычут и идут обживать новые апартаменты.

Есть у творчества Ольги Пименовой и постоянные почитатели, которые никогда не пропускают фестивали объединения рукодельниц Усть-Каменогорска «Белая сова», в которых она принимает активное участие.

– Одна женщина приходит и всегда смеётся, что её квартира заставлена моими работами, – сказала мастерица, – но всё равно каждый раз приобретает что-нибудь новенькое.

Как признается Ольга, когда вкладываешь душу в дело, которым занимаешься, и видишь отклик в сердцах людей, тогда за спиной словно вырастают крылья и хочется продолжать удивлять новыми работами.

Татьяна Кравченко