Тезисы выступления акима г. Усть-Каменогорска Ж. М. Омара

Город Усть-Каменогорск является промышленным центром, который всегда славится высоким экономическим потенциалом.

Работа местных исполнительных органов направлена на эффективную реализацию государственных программ, стратегических поручений Елбасы и Президента Республики Казахстан.

В 2020 году сложилась непростая для всех ситуация, обусловленная пандемией коронавируса, которая предъявила требования к новым форматам работы, что позволило свое-временно удержать стабильную экономическую и социальную обстановку.

В результате обеспечены темпы роста по основным показателям экономики города:

— промышленное производство – 100,6%;

— сельское хозяйство – 110,7%

— инвестиции – 109,1%;

— строительство – 110,9%;

— розничная торговля – 100,8%;

— количество действующих субъектов предпринимательства – 104,6%;

— поступления в местный бюджет – 122,8%.

В сравнении с другими областными центрами, за исключением крупных мегаполисов Нур-Султан и Алматы и нефтедобывающих регионов, Усть-Каменогорск занимает первое место по объёмам промышленного производства, 3 место – по объёмам валовой продукции сельского хозяйства, объёмам строительных работ и розничному товарообороту,

5 место – по объёмам инвестиций в основной капитал.

По Карте поддержки предпринимательства реализован проект «Создание и эксплуатация завода по производству тепловыделяющих сборок для АЭС КНР производительностью 200 тонн урана в год» ТОО «Ульба ТБС». Производство товарной продукции планируется начать с ноября 2021 года.

Задачи на 2021 год:

— обеспечить дальнейший рост экономики в пределах 2-6%,

— реализовать 3 проекта Карты поддержки предпринимательства («Строительство автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов» АО «Азия Авто Казахстан», «Элеватор для хранения масличных культур» ТОО «Усть-Каменогорский масло- экстракционный комплекс», «Строительство пекарни по производству хлеба, свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных» ИП Шарипова).

«Дорожная карта занятости-2020»

В сложных экономических условиях главной является задача не допустить снижения уровня жизни через сохранение рабочих мест и создание новых, поддержку малого бизнеса, оказание помощи социально уязвимым категориям населения.

В целях развития социальной, инженерно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающих занятость населения, реализовано 114 проектов на сумму более 31 млрд тенге.

Создано 7562 рабочих места, в том числе через Центр занятости – 4062.

Проведён ремонт бывшего корпуса БСМП, где теперь размещаются Отдел занятости и социальных программ, Центр занятости и консультационные группы из представителей государственных органов.

В городском территориальном центре социального обслуживания населения «Ульба» проведены ремонтные работы, организованы соляная и сенсорная комнаты и благоустроен сквер.

Выполнен капитальный ремонт отделений 5 больниц и Реабилитационного центра. Ведётся модернизация Центра онкологии и хирургии.

Проведены ремонтные работы в 37 школах, 24 дошкольных организациях и 2 организациях дополнительного образования по 147 видам работ, в том числе за счёт средств ДКЗ – 26 проектов.

Одним из значимых проектов стала модернизация Станции юного техника. Приобретён авторский проект SANA, который включает в себя направление веб-дизайна, робототехники, 3D-моделирования, программирования дронов, STEM-лабораторию, разработка виртуальной реальности. Это даёт возможность развивать ещё 6 направлений дополнительного образования.

Проведён ремонт 3 городских библиотек и 2 объектов для занятий массовым спортом – стадион «Алтай» и физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Стахановская.

Организована архитектурная наружная подсветка 8 административных зданий в центральной части города.

Город, комфортный для проживания

Результаты ежегодных встреч с населением в разных микрорайонах города показывают, что больше половины вопросов затрагивают жилищно-коммунальный сектор (состояние дворов, дорог, тротуаров, освещения и др.). В прошлом году для их решения проведена большая работа, в том числе

по ДКЗ.

Выполнен текущий ремонт сетей освещения в отдалённых микрорайонах и частном секторе – на путепроводе Самарского шоссе, Алматинской трассе, в посёлках Ульбинский, Куленова, Аблакетка и Старая Согра, в 23-м микрорайоне. Отремонтировано 2057 светоточек и кабельных линий протяжённостью 70 км.

Реализованы программа благоустройства 19-го микрорайона и программа «Мой двор»: выполнена установка 81 детских и спортивных площадок, в том числе 3 футбольных поля, устройство тротуаров из брусчатки; озеленение и посадка саженцев, обустроена аллея в 19 жилом районе.

Проведено благоустройство проспекта Н. Назарбаева с организацией пешеходной аллеи и 3 скверов, приведением в единый архитектурный стиль заборов частного сектора.

Для улучшения состояния дорожного покрытия и повышения безопасности движения проведены:

— реконструкция 3 улиц (проспект Шакарима, улиц Промышленная и Рабочая);

— средний ремонт 14 улиц (Виноградова, Шоссейная, Утепова, Чехова, Мызы, Ярославская, Кашаубаева, Кабанбай батыра, Бажова, Целинная, Пограничная, Тракторная, объездная УМЗ, пр. Шакарима) и дорог в 23-м микрорайоне;

– организовано 16 правосторонних поворотов и 13 трамвайных переездов;

– заменено 6 светофорных объектов (ул. К. Барака – ул. Увалиева; ул. Грейдерная – объездная Гавань; ул. Казахстан – библиотека А. С. Пушкина; ул. Менделеева – ул. Егорова; пр. Казыбек би – пр. И. Есенберлина; ул. Мостовая – ул. Целинная);

– завершено строительство 2 надземных пешеходных переходов (по проспекту К. Сатпаева).

Произведено устройство новых тротуаров общей протяжённостью 26 км.

В прошлом году проведена замена 5,5 км контактно-кабельных линий и 1,9 км рельсовых путей на наиболее изношенных участках движения трамваев и восстановлены 24 переезда. За 2 года отремонтировано 5 трамвайных вагонов и на 1 завершаются работы.

Всего дорожными работами охвачено более 74 км улиц и дорог с ростом в 7 раз к уровню 2019 года, в том числе: реконструкция 8 км, средний ремонт – 21 км, текущий ремонт – 54 тыс. кв. м, гравийный ремонт – 22 км.

Реализованы значимые проекты инженерно-коммуникационной инфраструктуры в развивающихся жилых районах левобережной части города:

– от пр. И. Есенберлина до пересечения

ул. Жибек Жолы

– по проспекту Казыбек би с выходом на Алматинскую трассу.

– 25-го и 27-го жилых районов.

Посажено по территории города 11755 ед. саженцев.

Для повышения регулярности и качества уборки городских территорий приобретено 10 тракторов с навесным оборудованием и вакуумная подметально-уборочная машина.

Задачи на 2021 год:

В следующем году планируется:

— реконструкция 2 автодорог (Усть-Каменогорск – Семей от села Меновное до села Ахмирово и от моста через реку Иртыш в районе о. Лопатино до с. Ахмирово);

— строительство 2 автодорог (от пр. И. Есенберлина до пересечения с ул. Жибек Жолы и по пр. Казыбек би с выходом на Алматинскую трассу);

— средний ремонт 13 участков дорог протяжённостью 13,4 км (улицы Лихарева, М. Горького, Космическая, бульвар Гагарина, Льва Толстого, Сейфуллина, Волгоградская (Гавань), Тынышпаева (Защита), Мостовая (Мирный), пр. К. Сатпаева, наб. им. Е.П. Славского и дорога на Лесхоз (п. Красина);

— организация 20 правосторонних поворотов.

— средний ремонт тротуаров протяжённостью 37,6 км, в том числе 12 км при проведении среднего ремонта дорог.

Намечено продолжить благоустройство проспекта Н. Назарбаева, ямочный ремонт дворовых территорий и установку МАФов.

В 28 жилом районе планируется устройство детской и футбольной площадок.

Реализация государственных и отраслевых программ

Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020 — 2025 годы

Для повышения обеспечения населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения завершён проект по реконструкции Октябрьского водозабора (охвачено почти 50 тысяч человек), реализуются проекты по реконструкции сетей водоснабжения

п. Красина, сёл Меновное и Ахмирово, сетей канализации села Меновное и самотечного канализационного коллектора по ул. Тракторная. Проложен 51 км сетей водоснабжения и 3 км канализации.

Ведётся строительство Нового Усть-Каменогорского водозабора для обеспечения растущей потребности города.

В перспективах проведение реконструкции сетей водоснабжения с. Прудхоз, строительство сетей водоснабжения жилых домов района объездной магистрали (Алматинская трасса), строительство очистных сооружений в п. Новая Согра и развитие очистных сооружений канализации города Усть-Каменогорска,

2 очередь.

В текущем году по программе «Арендное жилье» и «Бакытты отбасы» распределены 749 квартир для всех категорий граждан, из них: многодетным – 305 квартир, выпускникам детских домов – 127 квартир, социально уязвимым гражданам – 317 (за предудыщие 10 лет было выделено 834 квартиры).

Введено в эксплуатацию 163 тыс. кв. м жилья, из них: 9 жилых домов по государственной программе, 2 коммерческих жилых дома, 75 тыс. кв. м жилья введены в эксплуатацию по ИЖС.

Государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы.

В 2020 году введено в эксплуатацию:

– 8 кредитных жилых домов (поз. 58, поз. 58/2А, поз. 60А, поз. 63А, четыре 12-этажных жилых дома) общей площадью 72 тыс. кв. м на 1032 квартиры;

– 45 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры общей протяжённостью 283 км (водоснабжение – 136 км, канализация – 37 км, теплоснабжение – 8 км, электроснабжение – 99 км, телефонизация – 3 км);

– 3 объекта дорожной (транспортной) инфраструктуры общей протяжённостью 4 км.

Особое внимание в прошлом году уделено развитию микрорайонов ИЖС. Проведены работы по строительству сетей водоснабжения к 20, 22, 25, 27 и 28 жилым районам, сетей электроснабжения к 20, 22, 28 жилым районам.

Задачи на 2021 год

Будет продолжено строительство 18 многоэтажных жилых домов общей площадью 133 тыс. кв. м на 1564 квартиры (16 кредитных общей площадью 119 тыс. кв. метров на 1420 квартир и 2 арендных общей площадью 13 тыс. кв. м на 144 квартиры и в мкр. Нұрлы жол).

Начнётся строительство 20 домов площадью 196 тыс. кв. м на 2018 квартир (в мкр. Нұрлы жол 6 домов на 97 тыс. кв. м из 992 квартир и в мкр. Спорт 14 домов на 99 тыс. кв. м из 1026 квартир).

Будет введено в эксплуатацию 13 домов (5 домов 16-этажных, поз. 40, 41, 42, 53, 54, 55 (Клюшка 1), 54/1, 54/2 (Клюшка 2) в мкр.Нұрлы жол) общей площадью 100 тыс. кв. м на 1186 квартир.

Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек»

Направлено на обучение 223 человека, из которых трудоустроены 104, в том числе 11 человек открыли собственный бизнес.

Прокредитовано 53 проекта на 517 млн тенге.

По проекту «Бастау Бизнес» для реализации бизнес-идей окончили обучение 187 человек.

Из числа 30 многодетных, получивших сертификаты о завершении обучения, получили государственные гранты 13 человек. Выдано 79 грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе: многодетные – 20, получатели АСП – 15, инвалиды – 3, молодёжь – 9 человек.

В рамках развития рынка труда на социальные рабочие места направлено 142 человека, на молодёжную практику – 235, на общественные работы – 622.

По квоте прибыло в город из трудоизбыточных регионов 67 переселенцев и кандастар. Из числа 49 трудоспособных 35 человек трудоустроены на постоянные рабочие места. Участниками стали также 24 выпускника проекта «Серпін» города Усть-Каменогорска. Обеспечены жильём 3 семьи из 12 человек.

Задачи на 2021 год

Обеспечить:

– трудоустройство в рамках реализации инфраструктурных и индустриальных проектов, в том числе: в рамках программы «Развитие регионов», Дорожной карты занятости, Дорожной карты бизнеса, Карты индустриализации – 1950 человек;

— бесплатное обучение рабочим профессиям в рамках первого направления («Краткосрочное профессиональное обучение» на основании заявок работодателей) в соответствии с потребностью рынка труда – 210 человек;

— предоставление безвозмездных государственных грантов (200 МРП) на реализацию новых бизнес-идей для 70 человек, в том числе многодетных – 15;

– организацию молодёжной практики для получения выпускниками первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности) для 112 человек;

– создание 50 социальных рабочих мест;

– переселение в рамках повышения трудовой мобильности из трудоизбыточных областей Республики Казахстан –

50 человек.

Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы

В сферу образования за 2020 год было направлено 23,5 млрд тенге с ростом на 20,5% к уровню 2019 года.

Количество организаций общего образования увеличилось за счет открытия школы № 49 в с. Ахмирово на 1000 мест и составило 53 единицы с контингентом учащихся 40286 детей.

Количество обладателей знака «Алтын белгі» за 2 года увеличилось на 29 человек (2019 год – 122, в 2020 году – 151).

За 2 года проведена модернизация столовых в 41 организации образования с заменой оборудования в рамках государственно-частного партнёрства.

По укреплению материально-технической базы приобретены предметные кабинеты для 12 школ города, установлены камеры видеонаблюдения в 41 школе города, приобретена мебель для 46 школ города, установлены пандусы, организован пошив школьной формы для детей из малообеспеченных семей.

В 6 школах поставлены STEM-кабинеты, обеспечивающие интегрированный подход к обучению, объединяющий научную, техническую и инженерную составляющую в единый учебный процесс.

Приобретено 611 компьютеров и 500 ноутбуков. В результате количество учащихся на 1 компьютер уменьшилось на 20% (с 10,7 до 8,6).

В 7 школах города (школы №№ 15, 19, 26, 30, 39, 46, 47) здания адаптированы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В сфере средне-специального образования в 2020 году началось строительство общежитий для медицинского колледжа и колледжа строительства на 724 места.

Дошкольным воспитанием и обучением охвачено 14 306 детей.

Открыто 6 частных детских садов на 882 места (д/с «Ботакан» на 50 мест, «Жанартау» на 100 мест, «Балдырган» на 75 мест, по ул. Калихана Ыскак на 250 мест, детский сад в жилом комплексе «Ривьера» на 157 мест и по ул. Утепова, 14 на 250 мест).

Функционирует 6 организаций дополнительного образования. Это 830 кружков по семи направлениям, в которых занимается более 15 тысяч детей.

В ДПК «Жігер» входит 30 детско-подростковых клубов в микрорайонах города, 2 летних лагеря отдыха на побережье Бухтарминского водохранилища. В 5 клубах в 2020 году проведена модернизация.

370 спортивных секций посещают 7 тысяч учеников, занимающихся в школах города и

6 тысяч детей, занимающихся в ДЮСШ и федерациях по разным видам спорта.

Реализация значимых проектов развития городской инфраструктуры

Электронное билетирование

По цифровизации транспорта и логистики ведётся работа в рамках государственно-частного партнёрства по внедрению электронного билетирования. Закуплено комплексное оборудование для диспетчерского пункта. Центр управления пассажирскими перевозками переехал в новое помещение по ул. Жибек Жолы. Произведён монтаж оборудования в 447 автобусах и 23 трамваях. Развёрнуты 21 точка пополнения и продажи транспортных карт и 13 точек приёма и выдачи льготных карт.

Проекты, реализуемые с участием Европейского банка Реконструкции и развития:

Модернизация уличного освещения.

По проекту «Замена уличного освещения на энергосберегающее» будет заменено 14 тысяч светильников на 414 улицах города, уже заменено 514 ед. Завершить проект планируется в октябре 2021 года.

Модернизация системы теплоснабжения

Запланированы подведение централизованного теплоснабжения с. Меновное, капитальный ремонт участков тепловых сетей по городу, реконструкция системы автоматизации тепловых насосных станций.

Внедрение раздельного сбора и сортировки ТБО

В начале 2020 года утверждена Дорожная карта по реализации проекта внедрения раздельного сбора и сортировки ТБО совместно с ТОО «Оператор РОП».

Проектом предусмотрены установка 1274 контейнеров для раздельного сбора, приобретение 6 мусоровозов, организация сор-тировочной линии мощностью 100 тыс. тонн в год и приёмных пунктов ТБО.

Техника и оборудование будут переданы в доверительное управление ТОО «Оскеменспецкоммунтранс» и ТОО «Оскемен Тазалык». Приобретение и установка линий планируется до сентября 2021 года.