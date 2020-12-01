Территория творческой активности 

Для жителей посёлка Жангизтобе Жарминского района состоялось важное и долгожданное событие – открытие парка отдыха и Дома культуры. Торжественная церемония состоялась накануне Дня Первого Президента РК.

Аким района Ахметкали Нургожин, обращаясь к собравшимся землякам, отметил, что праздник является ярким выражением высокого доверия, глубокого уважения народа Казахстана к Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

– Благодаря государственной поддержке в каждом населённом пункте появляются такие точки культурного роста. Когда Елбасы и Президент Казахстана ставят перед нами задачу, чтобы жизнь сельчан была приближена к городским условиям, открывая подобные учреждения, мы делаем ещё один шаг на пути решения этой задачи, – отметил глава района.

Жительница Жангизтобе Жанар Жумаханова назвала появление в посёлке Дома культуры и парка отдыха настоящим чудом.

– Сегодня действительно праздник для всех нас, – сказала предпринимательница. – Очаг культуры – это сердце села, центр притяжения, куда люди будут приходить общаться, слушать и смотреть концерты местных творческих коллективов. Кроме того, расширяются возможности для талантливых детей и активных взрослых, которые смогут с пользой проводить свой досуг.

Дом культуры полностью готов к работе: большая сценическая площадка и все сопутствующие атрибуты – гардеробная, гримёрные. Установлены новая мебель, компьютеры, музыкальная и мультимедийная аппаратура. Кроме того, благоустроен двор Дома культуры, где всё располагает к отдыху. Теперь жители посёлка смогут проводить любые творческие мероприятия на самом высоком уровне.

Как пояснили в районном акимате, на средства (60 млн тенге), выделенные из областного бюджета, отремонтировали за три месяца пустующее здание в посёлке и превратили его в долгожданный очаг культуры.

Практически столько же времени и средств (свыше 53 млн тенге) потребовалось на обустройство парка. Новое место отдыха оснащено большой сценой и местами для зрителей. Для любителей активного времяпрепровождения оборудованы футбольное поле и площадка для воркаута.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район