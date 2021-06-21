Теплом обеспечат

Масштабная реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения идёт в посёлке Новая Бухтарма района Алтай.

Стоит отметить, что ремонт тепловых сетей, которые, к слову, обслуживают весь посёлок, давно не проводился. Из-за износа трубопровода в населённом пункте часто случались аварийные ситуации, а теплопотери составляли около пятидесяти процентов.

Однако в скором времени проблемы, с которыми регулярно сталкивались жители, будут решены. С августа прошлого года по программе «Дорожная карта занятости» в посёлке Новая Бухтарма для обеспечения устойчивого теплоснабжения ведутся комплексные работы по реконструкции сетей.

– Первая очередь предусматривает замену магистральных сетей до посёлка Новая Бухтарма и доведение их до теплового пункта, – рассказал начальник участка ТОО «Восток-котлы» Сержан Акбердинов. – Вторая очередь – реконструкция тепловых сетей в самом посёлке. В этом же проекте предусмотрен ремонт внутриквартальных сетей посёлка Октябрьский.

Так, уже проложено 6296 метров предизолированных труб диаметром 530 миллиметров, построено здание насосной станции, ведутся отделочные работы и работы по устройству фундаментов под оборудование. Если говорить о процентном соотношении, то выполнено пятьдесят процентов от всего объёма работ. Вторую очередь строительства планируют завершить в следующем году. Общая стоимость проекта составляет 3,7 миллиарда тенге.

Добавим, что на объекте трудятся 80 сотрудников подрядной организации, а также через центры занятости рабочие места предоставлены 20 местным жителям.

Александра Исаева

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Район Алтай