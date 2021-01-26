Тенденция к снижению 

Ещё на прошлой неделе Восточный Казахстан находился на границе «жёлтой» зоны по темпам распространения коронавирусной инфекции. Сейчас в области отмечается постепенное снижение заболеваемости и стабилизация эпидемиологической ситуации.

На онлайн-пресс-конференции представитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Канат Турдиев рассказал, что средний темп прироста заболеваемости за неделю по региону составляет 0,2 процента, среднее значение репродуктивного числа – 1. Анализируя данные показатели, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции сейчас Восточный Казахстан стабильно находится в «зелёной» зоне.

Всего с начала пандемии в области зарегистрировано более 19 тысяч случаев заболевания COVID-19.

– Сейчас очень важно продолжать работу по упреждающим мерам, которые позволяют разорвать цепь распространения инфекции путём соблюдения режима ограничения и самоизоляции, – отметил Канат Турдиев. – Главные государственные санитарные врачи вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. Послабление ограничительных мер разрешается согласно решению протокола заседания Межведомственной комиссии.

Отметим, что 22 января вышло постановление и. о. главного государственного санитарного врача ВКО № 2. В соответствии с ним на всей территории области ограничительные меры продлены до 7 февраля.

Кроме того, со вчерашнего дня, 25 января, на границе Восточного Казахстана с Павлодарской областью установлены два санитарных поста. Как пояснил Канат Турдиев, причина заключается в обострении эпиде—

миологической ситуации в Павлодарском регионе, который вошёл в «красную» зону.

– Чтобы предупредить факты заражения, были приняты такие меры. Если в соседних Алматинской, Карагандинской областях эпидемиологическая ситуация начнёт ухудшаться, то на внешних границах также могут быть установлены дополнительные санитарные посты, – сказал представитель ДСЭК по ВКО.

Кроме того, продолжается работа четырёх санитарных постов для контроля за въездом и выездом на автопереходах через государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска «Ауыл», «Уба», «Бахты», «Майкапчагай».

На всех постах проводится бесконтактная термометрия и опрос людей на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию. После чего информация попадает в Центр локализации очагов.

Не останавливают работу мониторинговые группы. С начала января по области 176 групп провели 544 рейда, было охвачено 732 объекта. По итогам проверок выявлено 69 объектов, работающих с нарушением карантинных мер. Таким образом, было наложено 37 штрафов на общую сумму 2,2 млн тенге.

– Несмотря на нахождение области в «зелёной» зоне, нельзя расслабляться. При несоблюдении санитарных мер ситуация может измениться в любое время в худшую сторону. Отмечается, что некоторые граждане всё ещё не носят маски на объектах массового скопления людей. Поэтому хотим обратиться ко всем физическим и юридическим лицам независимо от форм собственности и напомнить о необходимости соблюдения санитарных ограничений, в том числе соблюдения дистанции не менее двух метров, ношения масок и обработки рук после посещения общественных мест, – заключил Канат Турдиев.

Дарья Антон

Фото из открытых источников