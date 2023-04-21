Талант приведёт к успеху

В регионе завершился республиканский конкурс исследовательских проектов по общеобразовательным предметам в онлайн-режиме. Восточноказахстанские школьники завоевали в интеллектуальном соревновании двенадцать медалей разного достоинства.

Конкурс давно стал традиционным и с каждым годом набирает всё большую популярность среди учащихся Казахстана. В этом году в заключительном этапе приняли участие более 900 школьников со всех регионов страны по 19 секциям. Восточно-Казахстанскую область представляли 29 ребят.

Напомним, конкурс проводится в несколько этапов. Сначала учащийся регистрирует тему своего исследования, затем защищает проект в школьном туре, потом – городском/районном.

Прежде чем выступить на областном этапе, работа проверяется на плагиат. Затем ученик защищает проект и проходит тестирование по тому предмету, на основы которого опирается его исследовательская работа.

В случае успешного прохождения этого этапа участник попадает на республиканский тур, где проводится экспертиза проекта на актуальность и новизну темы, а также публичная защита. К слову, для участников заключительного этапа функционирует научная школа – педагоги делятся с юными интеллектуалами техниками и приёмами публичного выступления, а также помогают грамотно оформить графическое сопровождение.

– Подобные конкурсы помогают развивать у школьников аналитические и коммуникативные навыки, – подчеркнули представители Восточно-Казахстанского научно-методического центра развития одарённости и дополнительного образования «Дарын». – Проекты приносят ребятам награды, и это стимулирует их в дальнейшем ставить более амбициозные цели и добиваться их. Также победители и призёры попадают в базу одарённых детей, это позволяет им выступать на различных конкурсах и олимпиадах не только республиканского, но и международного уровня.

В этом году по итогам конкурса восточноказахстанские школьники завоевали двенадцать медалей разного достоинства. Так, дипломами Министерства просвещения Республики Казахстан І степени и золотой медалью награждён один участник, ІІ степени и серебряными наградами – пять ребят, ІІІ степени и бронзовыми медалями – шесть.

Помимо этого, семь участников из нашего региона отмечены грамотами Республиканского научно-практического центра «Дарын» Министерства просвещения РК за особые успехи на республиканском конкурсе исследовательских проектов.

Ученик десятого класса областной специализированной школы для детей, одарённых в области математики, физики и информатики, Денис Котляров – один из призёров конкурса. Тема его проекта – исследование поверхности Луны с помощью роботизированной станции.

– С каждым годом всё активнее человечество изучает космическое пространство, – поделился Денис Котляров. – Соответственно, необходимо совершенствовать технологии, я разработал комплекс роботов, которые выполняют поставленные им задачи по исследованию. Работая над проектом, занимался программированием. В будущем планирую стать специалистом по информационной безопасности, поэтому IT-навыки мне пригодятся.

Татьяна Кравченко