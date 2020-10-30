Тактика на пять 

Спасатели Усть-Каменогорска провели пожарно-тактические учения на элеваторе.

По сценарию учений загорелась масличная культура и сгораемые конструкции на четвёртом этаже сушильно-очистительной башни. Была угроза дальнейшего распространения огня. Дежурный объекта незамедлительно вызвал службу 101 и негосударственную противопожарную службу элеватора, оповестил персонал и встретил пожарных.

К месту условного пожара прибыли огнеборцы и начали тушить огонь. Во время этого в топочном помещении они обнаружили пострадавшего работника башни. Спасатели эвакуировали его из зоны задымления и передали врачам Центра медицины катастроф для оказания первой медицинской помощи.

Слаженные действия специалистов позволили потушить пожар оперативно и сохранить 49 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции.

Добавим, всего в учениях было задействовано десять единиц специальной техники и более 40 спасателей, а также четыре единицы техники и сотрудники негосударственной противопожарной службы элеватора.

Татьяна Кравченко