Священный месяц Рамазан

13 апреля начался священный месяц мусульман Рамазан. Уполномоченный имам по Усть-Каменогорскому региону Духовного управления мусульман Казахстана, главный имам мечети ВКО «Халифа Алтай» Ермек Мукатай сердечно поздравил верующих и напомнил, как держать пост.

Духовный лидер восточноказахстанских мусульман отметил, что ораза начался 13 апреля и завершится 12 мая праздником Ораза-айт.

Главный имам области Ермек Мукатай рассказал о высоком духовном смысле поста, его правилах и канонах, предназначенных для путешественников и людей со слабым здоровьем, упомянул о важности пожертвований.

– Самое главное, постящийся должен помнить, что все физические и духовные запреты, ограничения должны соблюдаться на благо Аллаха, а не как дань моде, как, например, это стало принято у молодёжи, – подчеркнул Ермек Мукатай. – Держать пост – это испытание не только тела, но и духа, а значит, нужно быть сдержанным, скромным, помогать ближним, оставить дурные мысли, вредные привычки, ссоры, особенно с родственниками. Неслучайно в Коране говорится, что тот, кто отвернулся от родственника, тот отвернулся от Бога. В семьях должны царить уважение, мир и забота.

Также главный имам подчеркнул, что ораза – это как школа жизни, и хорошие результаты нужно наблюдать не только во время поста, но и по его завершении. Поэтому он добавил, что священнослужители ведут разъяснительную работу по профилактике табакокурения и правонарушений среди молодёжи, а также по укреплению семейных уз и ценностей семьи в целом. По мнению имама, семья – это оплот государства, поэтому устои должны быть нерушимыми.

Ермек Мукатай также призвал всех верующих вне зависимости от того, будут они держать пост или нет, быть терпимее друг к другу, добрее, внимательнее, особенно в этот священный месяц. И конечно, в условиях ограничительных мер стараться меньше контактировать, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности.

Верующих региона поздравил аким области Даниал Ахметов на своих страницах в социальных сетях.

– Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с началом священного месяца всех мусульман! Рамазан – месяц духовного обновления и очищения, объединяющий людей вне зависимости от национальности и этнической принадлежности. Он олицетворяет общечеловеческие ценности, прокладывает путь к единству и укрепляет мир в обществе. С учётом нынешних реалий и ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в целях обеспечения безопасности граждан призываю жителей области проводить ифтар дома, в кругу семьи, дабы воспрепятствовать распространению инфекции. Крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и успехов вам и вашим близким! – написал глава региона.

Стоит отметить, что в основе мировых религий лежит любовь, единство, уважение к ближнему, готовность помочь в трудную минуту. Именно эти вечные ценности остаются главными символами оразы.

На сегодняшний день особенно важно формирование социокультурных знаний о религии, её роли и месте в развитии цивилизаций, недопущение религиозного экстремизма и терроризма в молодёжной среде и в казахстанском обществе в целом.

В регионе действуют различные религиозные объединения, что является примером взаимодействия культур и традиций разных этносов, взаимного уважения представителей разных религий. Конечно, в дни испытаний, ограничительных мер, многие массовые собрания отменены. Однако значение имеет лишь то, что сердце наполнено верой.

Ева Ким

Фото из архива редакции