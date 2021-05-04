Свой уютный дом

В текущем году в Абайском районе планируют обеспечить жильём 32 семьи.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил: «Обеспечение жильём – это приоритет социальной политики государства». В решении этой задачи важную роль играет региональный проект «Одноэтажный Восток», который реализуется в рамках государственной программы «Нұрлы жер» по инициативе акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова.

Напомним, в прошлом году по госпрограмме жильё получили 47 многодетных и малообеспеченных семей. На 2021 год начато строительство 16 двухквартирных жилых домов. Так, в нынешнем году планируется обеспечить жилищем 32 семьи, находящиеся в очереди на получение жилья.

Ознакомившись с ходом строительства новых жилых домов, возводимых за счёт индивидуальных предпринимателей в рамках регионального проекта «Одноэтажный Восток», аким района Жаркынбек Байсабыров дал поручение ответственным руководителям уделить особое внимание качеству проводимой работы.

Гульжан Естаева

Абайский район