Светскость – ключевой принцип современного правового и демократического государства

Понятие «светскость» достаточно широкое. В роли одной из основ конституционного строя оно означает, что государство придерживается открытой, прозрачной политики во всех сферах, в том числе и в сфере религии, обеспечивает свободу совести граждан, не смешивает религию и государственную политику.

В современном осмыслении «светскость» в первую очередь предполагает гуманистические ценности, в частности свободу совести и вероисповедания человека. Светскость – это духовная свобода каждого человека и одновременно признание многообразия идей в духовной сфере общества.

Светская природа государства характеризуется не только его отделением от религии, но и тем фактом, что оно не признаёт верховенства атеистической идеологии или любого другого мировоззрения. Также светское государство регулирует деятельность религиозных объединений как составного элемента гражданского общества.

Атеизм – это своего рода познание, которое полностью отрицает религию, отвергает её как ценность. А светскость – не антирелигиозность, это управление государством не религиозными, а правовыми принципами. Понятие «светскость» свидетельствует о демократическом характере позиции государства в сфере религии, об обеспечении свободы вероисповедания.

Основой государственного устройства практически большинства государств мира является принцип светскости. В современной мировой практике распространены два типа отношений государства и религии. В соответствии с первым типом государство отделено от религии, во втором случае приоритет или государственный статус присваивается определённой религии (конфессии или религиозной организации) в государстве.

Остановимся на принципе отделения религии от государства. Все религии имеют равные права в государстве, и ко всем им предъявляются одинаковые требования. Государственные органы не вмешиваются во внутренние дела религиозных объединений, если в этой деятельности не усматривается нарушение законодательства. В свою очередь религиозные объединения не выполняют государственные функции. Конфессиональные особенности не являются основанием для оказания помощи или поддержки со стороны государства.

Вторая модель – это широко применяемая в европейских странах форма правового регулирования религиозных отношений, которая основывается на многообразии отношения государства к религиозным объединениям. В этой модели не устанавливаются ограничения свободы убеждений человека, однако статус религиозных объединений в государстве не является одинаковым. Такая форма регулирования статуса религиозных объединений служит основой для формирования кооперационной модели государственно-конфессиональных отношений.

Для религии (конфессии или религиозной организации), получившей статус государственной по данной модели, характерен ряд особенностей. Например, такая религия имеет право собственности или права юридического лица, кроме того, государство оказывает финансовую или иную материальную поддержку религии, религия наделена рядом законных полномочий (заключение брака, регистрация гражданского состояния и т. д.), активно участвует в деле воспитания молодёжи и детей, в некоторых странах священнослужители имеют возможность заниматься политикой.

Ислам – самая распространённая религия среди верующего населения Казахстана. Как известно, принципы этой религии оказывают глубокое влияние на жизнедеятельность казахстанцев. Принципы светскости нельзя рассматривать с точки зрения главенствующей роли духовенства либо свободы от религиозных учений, потому что такой принцип характерен для ареальных обществ (европейских и американских), которые разделяют субъекты на церковные и мирские.

Христианское бытие имеет дуалистическое мировоззрение, которое рассматривается с точки зрения духовных и мирских категорий. Эти два фактора, в свою очередь, играют важную роль в христианском мире. Так как светскость в традиционном мировоззрении христианства произошла от отделения мирской и церковной власти. В результате христианский мир делится на две социальные группы: «представители церкви» и «миряне».

В свою очередь, в исламе нет церковного института. Халифы, которые правили исламским миром, не вмешивались во власть вынесения приговора от имени религии, хотя государственная власть управлялась исламскими законами. От имени религии приговор выносили специально назначенные судьи. Кроме того, в исламе любой человек может стать обладателем любой профессии и одновременно заниматься поклонением.

Основными принципами государственно-религиозных отношений в Казахстане являются отделение государства от религии и религиозных объединений, равенство религиозных объединений и граждан, иностранцев и лиц без гражданства перед законом независимо от отношения к религии, отсутствие какой-либо религии в качестве государственной или обязательной религии.

Светский характер государства требует строгого соблюдения субъектами гражданского общества законов и правовых норм и осуществления своей деятельности в этих правовых, законодательных рамках. Как следует из этих норм, религия имеет своё место в светском государстве. Религия отделена от государства, но неотделима от бытия, быта народа.

В этом контексте светскость следует понимать как уважение и защиту фундаментальных прав человека, в том числе прав совести и вероисповедания.

По заказу Управления по делам религий ВКО

Фото kazislam.kz