Светлый праздник весны

Верующие католики и лютеране региона отметили Пасху.

В немецком этнокультурном объединении Усть-Каменогорска традиционно и дружно, с соблюдением санитарных норм отметили светлый праздник католической Пасхи.

– Это радостное торжество объединяет, сплачивает людей, особенно молодёжь, которая тянется к родным традициям, – считает куратор-методист Елена Шумахер. – Вот и в этот раз участниками мероприятия стали подростки, которые на базе центра сделали массу удивительных поделок к празднику. Глядя на смешные и уютные гирлянды из зайцев, подставки для крашеных яиц, различные панно, трудно поверить, что они сделаны из обычных картонных коробок, потолочной плитки, бумаги, клея! Несмотря на то, что вся эта атрибутика бутафорская, эмоции она дарит самые настоящие!

Помогала ребятам из Клуба молодёжи в этом занятии активист центра – мастерица Валентина Билле, показывая, как можно сделать такую красоту. Это мероприятие также стало своего рода встречей поколений, что поз-волило укрепить связь времён, которую поддерживают в центре.

К слову, Валентина Павловна много лет проработала преподавателем труда в школе. Но и на заслуженном отдыхе ей некогда скучать. Она всегда находит время для любимого хобби, осваивает новые ремесленные техники.

Преподаватель немецкого языка Елена Урюмцева также организовала праздничное мероприятие «Заячья вечеринка» для подростковой группы. В свободной игровой форме собравшиеся вспоминали церковные традиции, а также обычаи немецкого народа.

Ева Ким

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