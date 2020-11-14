Светло, как днём  

На улице Мира в селе Прапорщиково Глубоковского района стало светло и безопасно. Там провели освещение, установили новые фонари.

– На этой улице фонарей никогда не было. По многочисленным просьбам жителей, акимат выделил из бюджета средства на возведение сети уличного освещения, – сообщила на своей странице в соцсетях аким Глубоковского района Тамара Рахимжанова.

На сельской улице подрядной организа—

цией ТОО «Казэнергоком» установлена 21 светодиодная лампа. Работы выполнены качественно и в срок.

– Наконец-то в нашем селе стало светло в темное время суток, – говорят жители Прапорщиково. – Теперь гуляем по вечерам.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район