Существенные обновления

В Тоскаинском сельском округе Курчумскогорайона для местных фермеров приоритетным становится обновление технического парка и улучшение породных качеств имеющегося поголовья скота.

В округе насчитывается 64 фермерских хозяйства. В 2020 году два из них – «Актума» (руководитель Сексен Хасенов) и «Вайыс О.» (Омирхан Вайыс) приобрели в лизинг по одному трактору МТЗ-80 – «Беларус». Владелец хозяйства «Маркаколь А» Абылхан Хамитов пополнил свой технический парк новым пресс-подборщиком.

В сфере животноводства девять сельхозформирований округа (семь фермерских хозяйств и два производственных кооператива) взяли в аренду из Тарбагатайского района 37 быков-производителей породы ангус, герефорд, казахская белоголовая. Еще пять маркакольских фермеров выкупили в собственность 10 высокопородных быков-производителей.

Проводимая работа в главной отрасли экономики округа – сельском хозяйстве создаёт предпосылки для его дальнейшего развития. По информации акима Маркакольского сельского округа Рустембека Кемешева, в этом году планируется запустить цех по переработке молока.

Бек Нигметов

Фото из открытых источников

Курчумский район