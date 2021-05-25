Стимул для развития

Об основных итогах развития АПК ВКО за прошлый год рассказал руководитель Управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области Владимир Гайламазян. Отмечены главные тенденции, которые наблюдаются в агропромышленном секторе региона.

Сказать, что минувший год для работников отрасли выдался непростым, значит не сказать ничего. Влияние засухи и глобальной пандемии в 2020 году, пожалуй, всех заставило изменить отношение к сельскому хозяйству. Его роль и значимость неизмеримо возросла. Возможно, в этом кроются предпосылки будущих значимых перемен в сфере АПК. Поскольку сложности текущего момента высветили большие резервы развития именно в сельском хозяйстве.

– Повседневная работа в сфере АПК нашей области осуществляется в полном соответствии с принятой и реализуемой Государственной программой развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017–2021 годы, – говорит Владимир Гайламазян. – По итогам 2020 года в Восточном Казахстане валовое производство продукции сельского хозяйства достигло 686,3 млрд тенге. Выполнение плановых показателей государственной программы составило 108 процентов.

Индекс физического объёма валовой продукции (ИФО) сельского хозяйства Восточного Казахстана в итоге составил 102,6 процента (по Госпрограмме план – 103,2 процента, можно сказать, что чуть недобрали показатель).

Позитивная динамика ощутима по инвестициям в основной капитал сельского хозяйства. За 2020 год их объёмы достигли 36,9 млрд тенге. В частности, это 121,5 процента по отношению к предыдущему 2019 году.

Традиционно в центре внимания вопросы продовольственной безопасности. Производство продуктов питания в денежном выражении вылилось в сумму 148,8 млрд тенге, что составило 107 процентов к уровню 2019 года. Между тем индекс физического объёма по производству продуктов питания зафиксирован на уровне 92,4 процента.

Инвестиции в производство продуктов питания достигли 10,7 млрд тенге. Здесь наблюдается более чем заметный рост. В частности 191,4 процента к 2019 году. Очевиден интерес инвесторов к вложению средств в сферу АПК региона, что выглядит достаточно симптоматично. Это реакция рынка на запросы экономики во всём мире.

Кризисные ситуации стали не тормозом, а, наоборот, стимулом для поставки продукции на внешний рынок. Объём экспорта переработанной продукции сельского хозяйства за 2020 год, по предварительным данным, достиг 64,1 млн долларов США. По отношению к уровню 2019 года это составило 116,5 процента. Нужно отметить, что фактический показатель на 14,5 процента больше, чем это изначально запланировано в Госпрограмме (102 процента).

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Стабильная ситуация в сфере агропрома Восточного Казахстана по итогам прошлого сезона могла бы показаться не совсем логичной, если не знать о главных её предпосылках. Ещё весной на республиканском уровне были приняты меры превентивного характера. В условиях надвигающейся глобальной пандемии Глава государства поручил создать все условия для проведения весенней посевной кампании в необходимые сроки, в полном объёме и с соответствующим качеством. В этой связи были предусмотрены меры государственной поддержки тружеников села, фермерских, крестьянских хозяйств.

В 2020 году на субсидирование сельского хозяйства области выделено 30,2 млрд тенге. Из них на развитие растениеводства – 5,6 млрд тенге, животноводства – 9,9 млрд тенге. По другим направлениям предусмотрено 14,7 млрд тенге. Выделенные средства освоены в полном объёме работниками агропромышленного комплекса.

Восточный Казахстан помимо развитой горнорудной, металлургической, обрабатывающей промышленности, являющейся важной отраслью экономики, располагает ещё развитой сферой АПК. В её структуре есть два важных и прочных крыла – растениеводство и животноводство. Их развитие основывается на активном внедрении передовых технологий, современной техники, на подготовке кадров.

В регионе ежегодно и последовательно увеличивается земельный клин, занятый посевами различных культур. В 2020 году посевные площади составили 1367,4 тыс. га. Это 100,5 процента к уровню 2019 года. Стоит также отметить, в структуре посевных площадей зерновые и зернобобовые заняли 44 процента, масличные – 33, кормовые – 20,5, овощи – 0,6, картофель – 1,4 процента.

Конъюнктура рынка на республиканском и областном уровне влияют на вкусы и предпочтения аграриев ВКО в отношении традиционных и новых для региона культур. И здесь немалую роль играет необходимость повсеместного замещения импорта, локализация производства выгодной продукции, к тому же явно ориентированной на экспорт.

Крайне засушливый аграрный сезон, недостаток влаги в почве сказался на снижении основного показателя. По итогам 2020 года валовой сбор зерновых культур составил 773,9 тыс. тонн (83,2 процента к уровню 2019 года).

В свою очередь, хорошо проявили себя все остальные культуры. В частности, урожай масличных составил 615,7 тыс. тонн (103,2 процента), овощей – 256,0 тыс. тонн (108,6 процента) и так называемого второго хлеба – клубней картофеля – 435,8 тыс. тонн (102,5 процента).

Что касается средней урожайности зерновых культур, она составила 13 ц/га (в 2019 г. – 17 ц/га), масличных – 13,8 ц/га (в 2019 г. – 12,5 ц/га), картофеля – 225,7 ц/га (в 2019 г. – 217,8 ц/га) и овощей – 294,3 ц/га (в 2019 г. – 283,3 ц/га). Это говорит о солидном потенциале науки и практики в ВКО по увеличению отдачи с гектара в любой, самый сложный по природно-климатическим условиям сезон.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Восточный Казахстан входит в число безусловных лидеров в масштабе республики по производству молока, мяса, маслосемян, растительного масла, мёда, пантов. В 2020 году, несмотря на влияние пандемии, крестьянские хозяйства Кокпектинского и Шемонаихинского районов завозили из-за рубежа племенной скот. Из Нидерландов и Германии доставлен молодняк – маточное поголовье для дальнейшего развития молочного направления в области.

В 2020 году производство мяса всех видов в живом весе достигло 299,4 тыс. тонн. В итоге это 103,7 процента к уровню 2019 года. Производство молока составило 988,9 тыс. тонн (103,9 процента). В отрасли птицеводства было получено 155 млн штук яиц (101,5 процента). Здесь также есть прочные традиции, а также реальные планы развития.

Растут стада и табуны в ВКО. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 4,9 процента, лошадей на – 8,1 процента, свиней – на 2,4 процента, численность овец и коз осталась на уровне прошлого года – 100,5 процента.

Ведётся активная племенная работа. На 2020 год было запланировано участие в породном преобразовании 178,8 тыс. голов КРС. Фактически по итогам года проектами по улучшению породы охвачено 196,5 тыс. голов, или 109,8 процента от установленного планового показателя.

В минувшем году планировалось построить три откормочные площадки, и эти объекты были введены в строй. Два из них с возможностью единовременного содержания до 7000 голов. Кроме того, одна площадка промышленного типа на 5000 голов.

В 2020 году было запланировано строительство пяти молочно-товарных ферм на 1150 голов и реконструкция трёх ферм на 450 голов. По итогам года построены четыре фермы, рассчитанные на 1050 дойных коров. Также были реконструированы три молочные фермы на 450 голов.

Для справки: не построена пока ферма на 100 голов в Курчумском районе. Ввод этого объекта крестьянским хозяйством «Нурали» был перенесён на 2021 год.

Большое внимание уделяется сбору молочного сырья. В 2020 году по области планировалось создание пяти молокоприёмных пунктов. По результатам проведённой работы все объекты открыты и принимают продукцию.

По итогам 2020 года молокоприёмные пункты закупили у населения 57,2 тыс. тонн молока. Кроме того, молочно-товарные фермы реализовали 100,3 тыс. тонн молока. Общая загрузка предприятий по переработке молочного сырья составила 87 процентов.

В сфере агропромышленного комплекса ВКО в 2020 году реализовано 160 проектов на общую сумму 9082,1 млн тенге. Это строительство и реконструкция объектов АПК, расширение хозяйств, закуп новой современной техники и высокопроизводительного оборудования.

Как отметил руководитель Управления сельского хозяйства ВКО Владимир Гайламазян, есть ещё в сфере АПК ряд вопросов, требующих своего решения. О них и о планах на 2021 год, итогах работы за четыре месяца нового года читайте в следующих номерах «Рудного Алтая».

Меир Токобаев

Фото из открытых источников