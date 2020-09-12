Стильная изюминка к образу 

Заглянув в творческую мастерскую жительницы Усть-Каменогорска Ирины Кабанюк, на мгновение может показаться, что попал в мир живой природы

«Любовь к рукоделию у меня со школьных кружков, на которых мы вязали, вышивали, делали фенечки из бисера и другие изделия», как будто издалека слышался голос мастерицы, в то время как вниманием завладело завораживающее сияние авторских брошей в виде представителей флоры и фауны. Казалось, стоит к ним прикоснуться, как вдруг бабочка взмахнёт крыльями и упорхнёт, мохнатый шмель вмиг окажется на душистом хмеле, а стрекоза из известной басни пустится в пляс… С трудом «отключив» воображение, я продолжила слушать рассказ Ирины.

– До сих пор удивляюсь, почему пошла учиться на бухгалтера, а не на дизайнера, например, – поделилась девушка. – Видимо, в то время больше думала о практичности профессии, чем о душевной гармонии.

Вернуться к занятиям творчеством ей удалось после замужества и рождения первенца. Начиналось всё с несмелых сувениров и детских украшений из лент. Но мастерица чувствовала, что это не совсем то, чем она хочет заниматься. Ей не терпелось попробовать свои силы в новом направлении, и судьба предоставила такой шанс.

– Подруга пригласила меня на день рождения, мне нужен был наряд на торжество, – с улыбкой рассказала Ирина. – Перебрав весь гардероб, нашла чёрную тунику. Но в ней не хватало яркого акцента. В Интернете посмотрела мастер-класс по созданию брошки «губки» и из подручных средств смастерила своё первое украшение. На празднике его все заметили. Даже примеряли, фотографировались, а некоторые гости, узнав, что это авторская вещь, просили сделать такую же.

Фурор, который произвела девушка на празднике, подтолкнул её к мысли: а почему бы и не попробовать делать украшения из бисера?! Так появились серьги, браслеты, колье, но особое место занимают броши. Как говорит сама Ирина Кабанюк, они заставляют сердце биться чаще. А первый экземпляр и вовсе стал для неё талисманом и источником вдохновения.

Неиссякаемое желание и безграничный творческий порыв сподвигли рукодельницу совершенствовать свои навыки. Она приступила к изучению тематической литературы и прошла несколько обучающих мастер-классов. В бисерное плетение стали гармонично вписываться и другие материалы, придавая будущему изделию оригинальность и благородство: агат, хрусталь, авантюрин, стекло, гематит, бирюза и даже жемчуг Сваровски.

– Некоторые работы вызывают особую гордость, – отметила Ирина, – потому что в реальной жизни они получились такими, какими я нарисовала их в творческом воображении. Это не может не радовать.

Для создания изюминок к любому образу у девушки даже есть отдельная комната, как говорит муж Ирины, творческая мастерская, в которой царит необыкновенная атмосфера и красуются оригинальные броши в виде различных зверей, птиц, насекомых, овощей, фруктов, знаков зодиака и известных лейблов. Модницы, даже с завышенными требованиями, найдут для себя украшение по душе. Нежным натурам подойдут броши в виде колибри, выполненной в сиренево-розовых тонах, или ароматной ветви сирени.

Девушки, которые предпочитают изделия с элементами экзотики, найдут здесь утонченную негритянку или гламурную Микки-матрёшку. Для тех, кто хочет выделиться на любом празднике или привлечь внимание в будничный день, есть броши в виде острого перца, сочного граната, спелой дольки арбуза, наливного яблока и брутального скорпиона.

Есть среди брошей и обережные, выполненные в виде различных символов. Одна из них с ведическим знаком «ом», символизирующим гармонию и внутреннюю силу.

Для любителей фауны у Ирины Кабанюк тоже есть предложения – переливающаяся божья коровка, яркая бабочка, мохнатый шмель, царская змея, бирюзовая стрекоза и много других изделий, которые завораживают своим сиянием и изысканностью. Обладательница такой броши всегда будет пользоваться повышенным вниманием. Проверено на самой мастерице – благодаря своим украшениям, она познакомилась со многими интересными людьми.

– На одном из мероприятий на мне увидели брошь и предложили вступить в творческое объединение рукодельниц Усть-Каменогорска «Белая Сова», – сказала она. – Меня с радостью приняли, и я нашла новых друзей, у которых есть чему поучиться в творческом направлении. Вот такой у меня интересный путь – от сувенирных поделок до необычных брошей.

Как признаётся Ирина Кабанюк, она не сопоставляет творчество с хобби, для неё это возможность выражать любовь и дарить счастье будущим обладателям авторских брошей. Ведь видеть улыбки на лицах – самая высшая награда для мастера.

Татьяна Кравченко