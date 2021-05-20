Статус – по QR-коду

Всё больше предпринимателей присоединяются к системе Ashyq, которая позволяет работать даже во время локдауна.

В Усть-Каменогорске около 200 субъектов малого и среднего бизнеса уже работают в рамках системы, которая отсекает контактных и больных КВИ.

О ходе реализации проекта Ashyq в областном центре рассказали участники пресс-конференции, прошедшей в режиме трансляции.

Руководитель городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Гасан Турганбаев пояснил, что Ashyq – это некая альтернатива полному закрытию бизнеса на карантин.

– Бизнес может в перспективе работать без ограничений, – отметил он. – А это – доходы компаний, рабочие места, зарплата сотрудникам. Если не будет работать бизнес, перестанут поступать налоги, пострадает социальная сфера, что в конечном итоге скажется на экономическом положении предприятий.

По сведениям спикера, в Усть-Каменогорске на 13 мая в пилотном проекте Ashyq зарегистрированы два добровольных и 137 активных участников, из них 66 субъектов бизнеса в настоящее время проходят процедуру тестирования. В систему пожелали включиться кафе, рестораны, компьютерные клубы, бани, сауны, бильярдные, спа-центры, финтес-клубы, кинотеатры.

Зарегистрировавшись в проекте, с 5 мая получили возможность возобновить свою работу караоке и банкетные залы. То есть основная масса бизнеса, который простаивал, будет работать, приносить доход и пополнять бюджет налоговыми отчислениями. В хорошем варианте все субъекты бизнеса могут войти в проект, при условии соблюдения санитарных норм.

Ashyq нацелен, прежде всего, на обеспечение безопасности посетителей и персонала, ведь не все граждане соблюдают режим самоизоляции, посещая общественные места и, таким образом, создавая угрозу распространения вируса. Мобильное приложение Ashyq позволяет при входе человека в заведение видеть его статус: контактный, с отрицательным или положительным тестом на COVID-19.

Как отметил заместитель руководителя Усть-Каменогорского Управления санитарно-эпидемиологического контроля Арман Сагындыков, лица, имеющие паспорт вакцинации, не ограничиваются в передвижении, даже при «жёлтом» статусе – являясь контактным с лицом, заражённым коронавирусом.

– Для физических лиц предусмотрено четыре статуса – красный, жёлтый, синий, зелёный, – пояснили участники брифинга. – Посещение объектов, работающих по этой системе, запрещено симптомным и бессимптомным вирусоносителям, имеющим положительный результат ПЦР-тестирования на ковид; лицам с подтверждённым диагнозом «COVID-19 неидентифицированный» (пневмония); контактным лицам с больным КВИ, находящимся на домашнем карантине.

Бахыт Сарсембаева