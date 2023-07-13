Старыми и новыми тропами

Всё больше и больше людей в нашей стране интересуются возможностями внутреннего туризма. И Восточный Казахстан крайне перспективен в этом направлении. Сюда едут, чтобы посмотреть величественные горы со снежными шапками, искупаться в тёплых озёрах, разгадать загадки истории и насладиться колоритом сельской жизни в гостевых домах.

В Катон-Карагайском районе расположен уникальный одноимённый государственный национальный парк, в котором туристы могут отправиться в пешие и конные походы разной продолжительности и уровня сложности. Здесь будет одинаково интересно и тем, кто уже не раз ходил в горы и знаком с их суровыми, но удивительно красивыми пейзажами, и тем, кто только начинает своё знакомство с живописной природой Восточного Казахстана.

Этим летом сотрудники парка совместно с проектом ПРООН провели работы по обновлению одного из самых интересных маршрутов «Орман жолдары». Напомним, его в пилотном режиме открыли в конце прошлого года в рамках семинара «Развитие туристской инфраструктуры в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке». Сотрудники рассказали, что на протяжении 30 километров (а именно такая длина у маршрута) были установлены входные группы, аншлаги, коновязь, указатели и стенды, на которых размещена информация о биоразнообразии этого района, в нынешнем сезоне их обновили, и уже в конце июля начнутся походы по маршруту «Орман жолдары». Продолжительность составит два-три дня, пешие тропы чередуются с конными.

– Основные точки на маршруте – питомник Катон-Карагайского национального парка, гостевой дом, маральник Исабаевых, урочище Никитинка, старые шахты, – рассказали специалисты. – В группы мы набираем не более 20 человек, поскольку именно такое количество людей оптимально для нормального психологического состояния во время похода, а, кроме того, практически все смотровые площадки предназначены именно для стольких участников. Однако возможны и индивидуальные походы. Есть места для установки палаточных лагерей, оборудованные костровищами.

«Орман жолдары» – не единственный маршрут в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке, их здесь больше десятка, и каждый уникален и интересен, поскольку позволяет испытать совершенно новые ощущения.

– Среди пешеходных мы особо выделяем такие маршруты, как научно-познавательная тропа «Рахмановские ключи», где участники могут полюбоваться водопадом, – говорят сотрудники парка. – Интересом пользуется маршрут «Маральими тропами», протяжённостью 24 километра (с. Шубарагаш – лесная дача Татаева – перевал Актайлак – джайляу Жайсанбай – озеро Язевое – с. Шубарагаш).

Один из самых длительных походов, на который затрачивается от семи до девяти дней – это «Алтайские тропы». Больше недели туристы проводят наедине с природой, встречают рассветы и закаты в Катонских горах и заряжаются энергией этих мест. В ходе маршрута они побывают на озере Ушколь, водопаде Кокколь, который образует небольшая горная река, вытекающая из одноимённого озера и впадающая в реку Белая Берель. При слиянии с Белой Берелью русло реки Кокколь подходит к резкому уступу высотой около 80 м и крутизной 60-70°, отсюда водный поток шириной свыше 10 м низвергается вниз с оглушительным грохотом. По гребню и скалам левого и правого бортов вода не падает вниз, а стекает узкими стремительными «змейками». При падении с большой высоты образуется мельчайшая водяная пыль, ионизирующая воздух в долине. В солнечные дни, поднимаясь над водопадом, она раскрашивается всеми цветами радуги. Мощный водопад, живописное ущелье, поросшее прекрасным кедровым и еловым лесом, придают необычайную красоту и очарование этому уголку.

В честь Белой Берели назван ещё один маршрут для тех, кто хочет побывать у подножия Белухи – туристам предлагается такое движение по карте: водопад Язевый – озеро Язевое – старая лесопилка – озеро Каракус – зимовка Серсенбая – Берельский мост – водопад Кокколь – радиальные маршруты к Берельскому леднику, руднику Кокколь, озеро Равновесия – подножие горы Белуха.

Для того чтобы ознакомиться со всеми маршрутами и тропами, достаточно зайти на сайт Катон-Карагайского национального парка. Там подробно говорится о продолжительности, виде (конный, пеший, автомобильный), допустимом количестве человек в группе и всех пунктах, через которые проходит маршрут. Большинство из них действуют с июня по сентябрь, и это неудивительно, погода в это время наиболее благоприятна как для однодневных, так и для недельных и более туров. «Тасшокы», «Озёрный», «К Берельским курганам», «Сарымсакты», «Беркутаул» – и даже это ещё далеко не все тропы, на которые может ступить нога человека.

Самостоятельно туристы по-прежнему могут попытаться проехать по старо-австрийской дороге, которая получила своё неофициальное название из-за того, что была построена в период с 1914 по 1916 гг. австрийскими (чешскими) военнопленными. Эта дорога имеет историческую ценность, поскольку вдоль неё расположены уникальные памятники природы: Мраморный перевал, озеро Маркаколь, перевалы Алатайский и Бурхат, долины рек Кара-Каба и Бухтарма. Начинаясь в степной (пустынно-степной) части региона, в селе Теректы, она идёт почти строго на север через Мраморный перевал, сложенный белыми и серыми мраморированными известняками, отсюда открывается панорамный вид на грандиозные барханы песков Кызылкум.

Дарья Штейн