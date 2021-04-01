COVID-19

Стартует третий этап

01.04.2021
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В Восточном Казахстане начался третий этап вакцинации против коронавирусной инфекции, в рамках которого прививку получат педагоги, сотрудники правоохранительных структур, лица с хроническими заболеваниями.

Напомним, что первый этап вакцинации стартовал 1 февраля по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Первый и второй компонент российской вакцины «Спутник V» получили 1300 медицинских работников в Усть-Каменогорске и Семее.  

С 4 марта по 1 апреля проводится второй этап вакцинации. Для этих целей закуплено 6700 доз. По информации Управления здравоохранения ВКО, в вакцинации принимают участие 48 прививочных кабинетов области, в том числе 24 организации первичной медико-санитарной помощи Усть-Каменогорска и Семея, а также 27 районных организаций. По данным на 29 марта, от коронавируса привились 6145 медицинских работников области.

В это же время стартовал третий этап вакцинации. Сформирован список полицейских и педагогов, которые по собственному желанию готовы получить прививку. С 29 марта процедуру прошли уже 37 сотрудников силовых структур и 45 преподавателей.

Одним из первых вакцину получил начальник Департамента полиции ВКО Сагат Мадиев. Главный полицейский области отметил, что прививка в современном мире превратилась в важнейший элемент здорового образа жизни и этот шаг к вакцинации позволит всем минимизировать распространение коронавирусной инфекции.

В списке вакцинируемых – сотрудники патрульной полиции и участковые инспекторы, которые чаще других контактируют с населением.

Отметим, что в настоящий момент выделено 2200 доз «Спутника V» для жителей Усть-Каменогорска. Дополнительно на весь Восточный Казахстан для проведения третьего этапа ожидается поставка 13400 доз вакцины.

Дарья Антон

Фото из открытых источников

01.04.2021
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