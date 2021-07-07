Старт зелёного фронта

В Глубоковском районе начался новый сезон «Жасыл ел».

Программа, направленная на развитие трудовых ресурсов молодёжи и улучшение экологической ситуации в стране, осуществляется с 2005 года.

В этом трудовом сезоне в ряды районного отряда «Жасыл ел» вступили студенты колледжей и ученики старших классов. В летний период бойцы отряда будут заниматься уборкой территории, благоустройством и озеленением своих населённых пунктов.

– Сезон-2021 стартовал первого июля, – рассказали в районном акимате. – В этом году к работе привлечено 45 учеников из всех сельских округов и посёлков. Ребята благоустраивают территории, разбивают цветники и ухаживают за ними.

Данил Керенцев не первый год в рядах «Жасыл ел».

– Мы очень рады, что существует такая программа, – отметил юноша. – У нас есть возможность помочь экологии родного посёлка, высаживая деревья, кустарники, цветы. Также наш труд оплачивается. Для многих из нас это прекрасная возможность материально помочь своим семьям, самостоятельно заработать, к примеру, на новый телефон или велосипед.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район