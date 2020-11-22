Сражение за жизни и здоровье 

С первых дней, когда Казахстан столкнулся с пандемией, ведущие специалисты НАО «Медицинский университет Семей» вкладывают все свои знания и опыт в борьбу с опасным вирусом. Задействованы имеющиеся ресурсы крупнейшей многопрофильной клиники области – Университетского госпиталя.

Университетский госпиталь НАО «МУС» – крупнейшее медицинское учреждение области. Здесь в рамках амбулаторно-поликлинической помощи взрослому и детскому населению предоставляется целый комплекс консультативно-диагностических услуг, в том числе широкий спектр лучевой диагностики, лабораторных исследований. Консультативно-диагностическая помощь оказывается в таких направлениях, как акушерство и гинекология, инфекционные болезни, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология, аллергология и иммунология и многое другое. Проводится медицинская реабилитация, восстановительное лечение, оказывается и стационарная помощь населению в рамках ГОБМП. Широкие возможности Университетского госпиталя НАО «МУС» в период пандемии оказались бесценными и внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом.

О том, как проводилась эта работа, не понаслышке знает врач-эпидемиолог Университетского госпиталя НАО «МУС» Балжан Олжаева.

– Коронавирусная инфекция оказалась серьёзным вызовом для всего общества, и мы, наряду с другими медицинскими учреждениями нашей страны, приняли его. На основании приказа №147 от 31.03.2020 УЗ ВКО «О мерах по обеспечению безопасности населения ВКО в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в РК» в нашем госпитале были развёрнуты дополнительные реанимационные койки для изоляции на случай выявления пациентов с клиническими признаками COVID-19. С первых дней заработали четыре приёмно-сортировочных фильтра и два провизорных отделения, однако следует отметить, что университетский госпиталь не имеет статуса провизорного стационара, – рассказала Балжан Олжаева.

С учётом специфики медицинской помощи в УГ НАО «МУС», в рамках предпринимаемых мер по борьбе с пандемией на базе кафедр вуза на первом этаже патологоанатомического корпуса НАО «МУС» организованы две так называемые «грязные» зоны с отдельным входом. Больница была обеспечена кислородно-дыхательной аппаратурой, лекарственными средствами, изделиями медицинского и немедицинского назначения, средствами индивидуальной защиты.

В самый тяжёлый период пандемии все медицинские учреждения сконцентрировали силы на борьбе с новым вирусом, в Университетском госпитале была приостановлена госпитализация больных с дневным пребыванием, плановая госпитализация во всех клинических отделениях взрослого и детского стационара. Весь не занятый лечением больных персонал на период ЧС был переведён на удалённый метод работы.

– Так было непродолжтельное время, уже с сентября мы вновь продолжили работу с соблюдением всех карантинных мер. Кроме того, в каждый понедельник, среду и пятницу мы являемся ургентным медицинским учреждением по острому коронарному синдрому и восемь суток в месяц – ургентным по хирургической помощи, детский травмпункт непрерывно работает как ургентная служба. То есть все пациенты, поступающие через скорую неотложную помощь с такими заболеваниями, направляются к нам. Вместе с тем, как только на базе БСМП был развёрнут провизорный стационар, мы их функции взяли на себя. Особые нагрузки испытывает кардиологическое отделение, – пояснила Балжан Олжаева.

Параллельно с подготовкой Университетского госпиталя проводилась и работа по обу—

чению сотрудников в области эпидемиологии, диагностики, клиники и мер безопасности персонала при COVID-19. Организован инструктаж всех сотрудников стационарных отделений по проведению противоэпидемических мероприятий с обучением персонала алгоритму надевания и снятия защитных костюмов I-II типов и СИЗ.

– Мы тесно сотрудничаем со всеми кафедрами вуза, по каскадному принципу непрерывно проводим обучение персонала. Это очень важная составляющая работы, ведь данные о новом вирусе постоянно обновляются, внедряются всё новые алгоритмы и подходы в профилактике и лечении КВИ. Благодаря этому в больнице разработана и внедрена схема маршрута пациента с подозрением на COVID-19, – отметила врач-эпидемиолог. – Выделены отдельные койки для изоляции больных COVID-19 с соблюдением противоэпидемического режима во всех клинических отделениях до получения результата ПЦР, с распределением ежедневного потока больных, с исключением пересечения их с пациентами с подозрением на заболевание COVID-19. Выделены отдельные провизорные койки для изоляции больных с клиническими признаками КВИ. При подтверждении у пациента диагноза COVID-19 он переводится в инфекционный стационар. Самое главное, при поступлении в УГ НАО «МУС» пациентов, нуждающихся в экстренной помощи по жизненным показаниям, медицинская помощь оказывается в изолированном помещении с соблюдением противоэпидемического режима, с использованием средств индивидуальной защиты. Персонал, задействованный в оказании медицинской помощи, при подтверждении у пациента диагноза COVID-19 изолируется на домашний карантин. При положительном результате анализов сотрудник отстраняется от работы и направляется на лечение, при отрицательном – продолжает исполнять свои должностные обязанности и подлежит медицинскому наблюдению в течение 14 дней.

Следует отметить, что многие сотрудники Университетского госпиталя принимали участие в борьбе с пандемией и непосредственно в «красных» зонах.

– Да, наши коллеги работали и продолжают работу в «красных» зонах. Но на то, чтобы направлять сотрудников в инфекционные стационары, приказа не было, это личная инициатива каждого медработника, – сказала Балжан Олжаева. – К сожалению, в этой борьбе с вирусом у нас были и невосполнимые потери. Среди них гастроэнтеролог Нургуль Баркибаева, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии, ангиохирург, кардиохирург Бекжан Буланов. Это тяжёлый удар для всех нас, для системы здравоохранения. Тем не менее, наши коллеги продолжают вносить свой вклад в борьбу с вирусом.

Нургуль Баркибаева, Бекжан Буланов посмертно были награждены государственными наградами за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. За плодотворную работу были отмечены и другие сотрудники Университетского госпиталя. Несмотря на потери, медики изо дня в день продолжают работу не только по борьбе с пандемией, но и оказывая помощь населению в лечении других не менее важных заболеваний. Завершить хочется на положительной ноте – как отмечает Балжан Олжаева, за последние несколько дней в Университетском госпитале не было зарегистрировано ни одного нового случая КВИ. Возможно, в общей статистике это не отменяет сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе, но всё же вселяет оптимизм и веру в скорейшую нормализацию ситуации.

Флора Левина

Семей