Спорт высших достижений

В Усть-Каменогорске чествовали спортсменов, завоевавших медали на континентальном турнире в Китае, и их тренеров.

Напомним, на ХІХ летних Азиатских и Пара-Азиатских играх в Ханчжоу в составе национальной сборной выступали спортсмены из Восточно-Казахстанской области.

Завоевав не одну, а несколько медалей, они порадовали тем самым своих болельщиков. Среди отличившихся – бронзовый призёр Азиатских игр по плаванию Нурали Советханов.

– Соревнования прошли на высшем уровне, мы ответственно готовились к этим стартам. Подготовка проходила в Киргизии, сорок дней мы жили в тренировочном лагере в городе Чолпон-Ата. Думаю, благодаря таким интенсивным тренировкам получилось выйти на свой лучший результат, – отмечает парапловец, бронзовый призёр Пара-Азиатских игр Нурали Советханов.

Хорошие результаты также показали медалисты летней Азиады по гребному слалому Анастасия Ананьева (серебро в личном зачёте), Екатерина Таранцева (бронза в личном зачёте), Александр Куликов (бронза в личном зачёте).

– Подготовка к соревнованиям шла долгое время, у нас даже был дополнительный год, потому что Азиатские игры перенесли с 2022 на 2023 год. Я занял третье место, также как и в 2018 году, но, по сравнению с прошлой бронзой, этот результат гораздо выше, – поясняет бронзовый призёр летних Азиатских игр Александр Куликов. – Если на Азиаде в Джакарте мой разрыв с победителем составлял примерно восемь секунд, то сейчас это трёхсекундное отставание во времени.

Также среди удостоенных наград от руководства области – призёр нескольких соревнований по настольному теннису, участник Пара-Азиатских игр в Китае Ардак Нурмагамбетов. Не остались без внимания и тренеры, благодаря которым спортсмены добились этих высоких результатов.

– Впервые в нашем виде спорта на Азиатских играх завоёвано три медали, две бронзы и одно серебро. Это очень высокий результат. Хотелось бы отметить, что помимо ведущего спортсмена, Александра Куликова, призёрами стали юные слаломистки Екатерина Таранцева (17 лет) и Анастасия Ананьева (19). Это подтверждает, что у этого вида спорта есть перспективы, есть спортсмены, с кем можно работать дальше и завоёвывать высшие награды, – отмечает главный тренер РК по гребному слалому и вице-президент Азиатской конфедерации каноэ Светлана Куликова.

Тренер также подчеркнула, что именно благодаря поддержке со стороны государства подготовка к стартам прошла в полном объёме.

– Эти достижения – результат вашего упорства, железной дисциплины и сильного характера. Мы всегда ставим вас в пример юным спортсменам. Ваши достижения мотивируют не только молодёжь, но и взрослых, – отметил заместитель акима Восточно-Казахстанской области Дархан Сапанов.

В завершение встречи спортсменам и их тренерам вручили благодарственные письма и денежные сертификаты.

Аяужан Утеулинова

Фото Аяужан Утеулиновой