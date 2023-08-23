Спиртовая поБОЧКА

Группу лиц, занимавшихся незаконной поставкой этилового спирта, задержали в Усть-Каменогорске.

По информации пресс-службы ДП ВКО, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП ДП ВКО получили оперативную информацию о группе лиц, занимавшейся незаконной поставкой спирта в особо крупных размерах, а также его реализацией на территории региона и за его пределами.

Проверив информацию, полицейские убедились в её достоверности. В производственном помещении на одной из улиц города оперативники задержали троих мужчин.

На складах было обнаружено и изъято 10 пластиковых бочек со спиртом объёмом 1000 литров. Также три пластиковые 30-литровые канистры и две пластиковые 20-литровые канистры с аналогичным содержимым. Кроме того, два электрических насоса для перекачки спирта. Общий объём изъятого спирта в производственном помещении составил около 4000 литров.

В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий на стоянке одного из АЗС города обнаружена грузовая автомашина марки «Volvo». Оперативники выяснили, что на ней спирт доставляли на территорию производственной базы. В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли ещё 11 пластиковых тар объёмом 1000 литров, из которых семь – со спиртом и четыре пустых.

Таким образом, общий объём изъятого спирта составил 11 000 литров.

Как рассказали в ДП ВКО, по данному факту назначена соответствующая экспертиза, проводится досудебное расследование по ст. 214 ч. 1 УК РК незаконное предпринимательство.

Ерик Абитов