Спешат на выручку

С начала этого года спасатели области осуществили 175 выездов для оказания помощи.

В результате их своевременных действий во время различных чрезвычайных ситуаций эвакуирован 71 человек, в том числе 20 детей, спасён – 21, среди них шесть детей.

Помимо спасателей в экстренной ситуации восточноказахстанцам на помощь приходят врачи ВК филиала Центра медицины катастроф. В областном филиале работают 11 врачей. В этом году они совершили 11 выездов на пожары и три – на ДТП. Квалифицированная помощь была оказана шести пострадавшим.

Добавим, в зимний период медико-спасательные пункты работают как обогревательные. В регионе таких четыре. С начала года в них обратились два человека. В прошлом году филиал получил современный реанимобиль. Благодаря ему врачи даже в пути могут оказывать, по сути, такую же помощь, как и в стационаре.

– Чрезвычайные ситуации всегда возникают неожиданно. Очень важно в этот момент профессионально прийти на помощь. Спасатели, рискуя жизнью, выполняют свой долг, не черствеют душой на службе, а сохраняют готовность к самопожертвованию ради безопасности граждан. Что для других – событие, спасение и подвиг, для нас – ежедневная работа, – отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов.

Чаще всего в регионе спасатели приходят на помощь при пожарах, снежных заносах, ДТП, происшествиях на льду и в период паводков. Также они помогают попавшим в беду детям, пожилым гражданам и инвалидам и даже животным, а также участвуют в поисковых работах, когда теряются туристы, пастухи, рыболовы.

В лидерах по обращениям к спасателям ДЧС ВКО – оказание помощи животным и деблокирование захлопнувшихся дверей квартир. За неделю по области происходит до десяти таких случаев.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ДЧС ВКО